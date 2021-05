L’émission de Laurent Ruquier qui célébrait samedi soir les 100 ans de la radio s’est terminée en cluster… ce qui contraint de nombreux animateurs radio à l’isolement…

Rahlala, mais quelle honte cette histoire ! Même les socialistes ont réussi à se rassembler sans se contaminer ! Et là, résultat on a perdu Léa Salamé !... Léa vous m’entendez ? On veut faire la fête pour les 100 ans de la radio, on fait la java avec Christian Morin et Julie d'Europe 1 jusqu'à pas d'heure, mais aujourd’hui, tout ça, ça se paie ! Regardez où on en est : nous en studio et vous, chez vous, en pyjama à faire du pain et du yoga entre deux interviews ! C’est bien la peine d’inviter des épidémiologistes depuis 14 mois !

Heureusement la plupart des invités de l’émission étaient déjà vaccinés. Faut dire que certains ont pratiquement le même âge que la radio, c'était plus prudent. Léa vous me recevez ? C’est un peu comme si vous étiez envoyée spéciale sur le terrain… ça devait vous manquer ça ! M’enfin résultat, on a du gérer Dupont-Moretti tout seuls avec Nico ! Vous posez les questions tranquillou depuis votre canapé mais… c’est nous qui nous faisons engueuler ! Il engueule tout le monde Dupont-Moretti, mais moi j’y suis pour rien ! J’ai été gentille je lui ai même pas demandé pourquoi en tant que ministre de la Justice il n’aidait pas le Conseil des ministres à révoquer Georges Tron ! Vous vous rappelez, c’est son ancien client condamné à trois ans ferme pour viol mais qui continue à gérer la mairie de Draveil depuis sa cellule ! Hein c’est vrai m’sieur Dupont-Moretti, je vous en ai même pas parlé, j’ai été cool !

J’en reviens au cluster chez Ruquier… Si c’était un concept de dézinguer toutes les radios d’un coup, pourquoi est-ce qu’il n’a pas directement invité un pangolin, dans ce cas ? Avant, la seule chose que tu risquais quand t'étais invité dans son émission, c'était de croiser Eric Zemmour. Là, on a passé un cap…

J’ai une pensée pour Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM, qui va être privé de resto clandestin pendant une semaine… courage gros.

Eh Léa ! Il faut qu'on se venge ! Pour les 100 ans de la télé on invite tous les animateurs télé à la radio et on met un laxatif dans leurs verres. Oui, la spéciale 100 ans de la radio qui se termine par une radio, mais des poumons… On connaît la chanson !

Extrait« Video kills de radio stars »