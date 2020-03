Nous accueillons dans ce studio l’animal suspecté d’avoir transmis le Coronavirus à l’homme… Voici le pangolin…

Saluuuut c’est moooi ! Je suis le pangolin ! (Ben quoi ? Vous n’avez jamais vu un pangolin ou quoi ?) Bon, eh, je vous fais pas la bise, mais le coeur y est !

Ahlalala quel foutoir j'ai mis ! A cause de moi y'a des gens qui font atterrir un avion parce qu'un passager a éternué.... J'ai foutu un bordel planétaire pas possible ! Je suis en tête du top 5 des menaces qui pèsent sur l'humanité, devant le réchauffement climatique, la Corée du Nord et Cyril Hanouna.

Vous êtes bizarres, vous, les humains : il suffit qu'il y ait un chinois qui essaie de me bouffer pour qu'à l'autre bout de la planète on se rue sur les stocks de PQ. J’ai complètement détraqué votre économie : la croissance chute, la bourse s’écroule, la mondialisation est au tapis on doit tout relocaliser… Eh, vous avez devant vous le prochain Prix Nobel d’économie ! Ou le Nobel de la Paix… si Trump est contaminé, pardon, mais ça me revient ! D’autant que je touche tout le monde sans distinction de couleur de peau ou de statut social. Tiens, on a des nouvelles de Franck Riester ? J’ai réussi à infecter jusqu’au gouvernement !

A priori le coronavirus, c'est pas un virus de gauche. Même votre Ministre de la Culture l'a choppé ! Il doit rester confiné. Notez, il vaut mieux le ministre de la Culture se retrouve à l'Intérieur, plutôt que le ministre de l'Intérieur se retrouve à la culture...Ahaha... c'est de l'humour pangolin !

J'ai presque autant détraqué votre écosystème que vous les humains vous avez détraqué le nôtre. Pendant que vous vous lavez les mains au moins vous n'êtes pas entrain de brûler du charbon ou de rouler au diesel...

Maintenant je suis la fierté du règne animal. Quand je débarque dans la forêt, je roule des écailles... Tous les autres animaux sont là « Regardez, c’est le pangolin ! C'est lui qui fait la misère aux humains ! »

En attendant, mes congénères et moi on a régressé de 90% en 20 ans. Je sais pas si vous imaginez mais… c'est pire qu'au Parti socialiste ! Ca, je l’ai lu dans les journaux, parce qu’on parle de moi partout ! J'ai des articles dans « Le New York Times », dans « Le Monde », c'est la gloire !

Mais attention, certains disent que le virus vient d'une chauve souris et je tiens à rectifier ça ! Pas question de nous faire voler la vedette, elles, elles ont déjà Batman et nous, on a rien. Pas un super héros, aucun personnage de Disney, même pas une ligne dans une Fable de Lafontaine !

Certains disent que j'ai la grosse tête. Dans le classement des animaux qui créent le buzz épidémique j'ai doublé la vache folle ! Alors c'est normal que tout ce succès m'enivre. Eh, maintenant chez les pangolins… on ne se mouche pas du coude !