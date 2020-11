Il y a quelques précautions à prendre lors du transfert de Maurice Genevoix au Panthéon ?

Il créchait peinard depuis 1980 au cimetière de Passy et aujourd’hui puisqu’on va le réveiller 40 ans après, je pense qu’il faut le mettre au courant de deux-trois trucs… Si vous le permettez je vais m’adresser à lui…

Alors : « Maurice, ne t’étonnes pas si pendant ton transfert les gens ont la bouche cousue de tissu et tendent des petits rectangles en l’air : en 2020, on a une pandémie et des téléphones portables.Pour te situer, c’est un peu le même merdier qu’en 1919, quand t’as chopé la grippe espagnole. Vu qu’on est en guerre, tu ne seras pas dépaysé, sauf que dans celle-ci, les infirmières ont quitté le front arrière pour passer en première ligne, avec les caissières et les profs. Mais cette fois-ci, les Allemands sont de notre côté... Ils ont peut-être trouvé un vaccin en collaborant avec les Américains... Oui je vais te laisser 2 secondes pour imprimer toutes ces informations… Tu as raconté la guerre de façon bien plus réaliste. Aujourd’hui celui qui raconte la guerre c’est BHL, dans « Paris-Match »…

C'est sûr que quand tu vas traverser Paris cet après-midi, avec personne dans les rues, tu risques de te demander si ça valait vraiment le coup de la gagner, la guerre... Evidemment, grâce à toi et aux Poilus, aujourd'hui nous vivons libres ! Libres de marcher vingt minutes dans un rayon d'un kilomètre ! Aujourd'hui pour combattre l'ennemi on doit rester chez nous. Alors c'est sûr ça fait des livres moins intéressants que les tiens... Et je dis ça malgré toute l'admiration que j'ai pour le journal de confinement de Leila Slimani.

Bon, Maurice, il faut que tu saches aussi : t'as du bol que Jean Castex autorise les déménagements, sinon t’étais en galère mon pote. Panthéon ou pas, coche la bonne case sur ton attestation, ce serait con d’avoir réussi à échapper aux casques à pointe pour finir par se faire choper par Darmanin… Pour le motif, tu n'as qu'à cocher "convocation administrative pour un service public" ça devrait passer. Sinon, t'as fait une quarantaine de 40 ans donc tu vas pouvoir occuper ton nouveau logement rapidement... c'est pas le moment de créer un cluster au Panthéon. Note que "cas contact de Marie Curie" ça le fait !

T’es de retour en 2020, plein de choses ont changé : il faut que tu saches qu’aujourd’hui, c'est une femme qui dirige la France... Non je déconne ! La dernière femme au pouvoir c'était Edith Cresson, et encore ! Au fait « Ceux de 14 » c’est un peu trop genré : profites-en pour demander à ton éditeur de changer le titre : « Celles et ceux de 14 ». (Léa si j’ai bien compris votre itw juste avant vous préparez Femmes puissantes de 14 !)

Rassure-toi il y a des choses qui n'ont pas changé depuis 1980. Il y a toujours Des Chiffres et des Lettres à la télé, Giscard d'Estaing est toujours vieux et on se bat toujours pour du pétrole. Qu’on soit confiné dans une tranchée ou dans son canapé, il nous reste un point commun : « l’espoir fait vivre ».