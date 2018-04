Vous évoquez l’événement de la semaine… C’est-à-dire… lequel ? Comment ça « lequel » ? Vous plaisantez ou quoi, on ne parle que de ça depuis une semaine ! Aujourd’hui à 13h, le Président de la République chez Jean-Pierre Pernaut !

Vous savez, « Le président du nouveau monde qui va s’adresser à l’ancien, c’est les vieux qui regardent le 13h »… Mais c’est toute la télé, en général, c’est l’ancien monde ! Alors Pernaut ou le Téléachat, franchement, qu’il y aille Macron ! Séduire les vieux ça, Emmanuel a toujours su faire ! Vous voyez de quoi je parle… y’a qu’à voir le regard humide et empli de tendresse de Jacques Attali quand il regarde son petit Manu…

Puis bon pardon mais on en peut plus des présidents à la télé !

Quand c'est pas le nouveau qui y va pour dire que l'ancien était nul, c'est l'ancien qui dit que le nouveau est pas bon. Et le reste du temps c'est celui d'avant qui vient nous faire des numéros de jonglage au 20 heures avec ses casseroles. On est à saturation.

Puis en plus du 13h, Macron va remettre ça dimanche sur BFM-RMC et Médiapart. Il n'y a rien qui vous choque vous ? Pernaut, Bourdin et Plenel... Y'a pas une seule femme dans le lot ! C'est quoi le problème, Macron a une pensée trop complexe pour les femmes ? Léa ? Vous êtes bien mignonne ma petite Léa, mais greffez-vous une paire de couilles et puis on en reparle ! Une femme, jeune, du service public ! Mais vous n’y pensez pas ? Vous faites flipper Macron !

Après c'est sûr qu'aller chez Pernaut quand on fait une remise de -50% sur les permis de chasse c'est cohérent. Non mais ce pauvre Jean-Pierre, rendez-vous compte, il est stressé, il ne dort plus depuis trois semaines ! Il n’est pas habitué. Jean-Pierre, la dernière fois qu’il a reçu un président, c’était celui de l’association des fabricants de boudins du Perche.

Et aujourd’hui d'un coup il devient le centre du monde

Admettons que Macron annonce un truc énorme, dans l’heure, Jean-Pierre va retrouver sa tronche sur CNN… « And now, the famous french reporter Jean-Peter Pernaut was in the little town of Bert'huis, in the Perche...It's gonna be amazing »…

Et puis, et puis… ce sera la une de « Time magazine » avec une telle portée médiatique que le 13h de Jean-Pierre, ça va être « THE place-to-be » pour tous les grands de ce monde qui viendront s’y bousculer : de Xi Jinping à Poutine en passant par le Pape François ! Trump va partir en boucle, il est là « Who is this Jean-Pierre Pernault ! He seems to be so great ! BRING ME TO JEAN PIERRE PERNAULT RIGHT NOW !

Pour l'instant, y’a déjà le boulanger de Berd'huis qui a préparé deux cadres en nougatine à l’effigie de Jean-Pierre et du président.

J’attends les reportages cet été quand il va y avoir des dizaines de cars de touristes japonais qui descendront à Berd'huis !