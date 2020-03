Agnès Buzyn est l’invitée de la matinale et elle a face à elle deux de ses électeurs, deux de ses fans…

Oh Agnès quel soulagement !

La dernière fois que tu étais là, t’avais dit que la mairie de Paris t’intéressait pas !

On a eu peur !! On savait que Griveaux n’étais pas prêt pour ce genre d’érection !!

D’éLection !!

Oui pardon… Je suis toute chamboulée…

C’est normal !! On est devant Agnès ! C’est notre sauveuse !!

C’est notre Jeanne d’Arc ! Elle n’entend pas des voix, elle va les chercher !! On est à 65% dans les sondages !!

Attends t’es sûre ?

Mais oui on s’en fout des chiffres ! Villani il est pas avec nous !!

Oui, tu vas le plier Agnès ! Il va retourner faire ses théorèmes à la con et boire du sang de corbeau !

En tout cas, t’es ici chez toi Agnès !

Ah oui t’es tranquille. Fais juste gaffe au petit zadiste à côté de toi!!

Oh oui le Thomas Legrand avec ses pulls Jacquard, il aime pas les macronistes !!

Mais nous on t’aiiiime !!

On n’en peut plus des autres, Agnès ! Toi t’es comme nous une vraie parisienne.

Ouais, et nous on connaît Paris. On prend le métro. Pour venir on a pris la 4 et puis la 7.

Non, on a pris la 6.

Pas du tout, on a changé à Denfert, non ?

Mais y’a pas la 7 à Denfert !

Y’a pas la 7 à Denfert ?

HIDALGO DEMISSION !!

De toute façon elle n’a jamais réussi à régler le problème des embouteillages, celle-là !

Tu m’étonnes, c’est pour ça que Rachida Dati elle peut jamais venir au Conseil de Paris !

Bah oui ! Tu m’étonnes que Dominique Seux ici il vienne en Laguna Diesel !

Il a pas le choix !

Mais avec Agnès ça va changer !! Attention ! Ça va envoyer du slip !!

Non !! Non parle pas de slip !

Non ça rappelle des mauvais souvenirs… Mais je veux dire, ça va être bien !

Oui ! Allez Agnès on y croit ! C’est la fin de la campagne, faut allez sur les marchés ! Serrer des mains !

Noooon ! Pas serrer des mains !

Ah oui non ! Mais quoi alors ?

Bah se taper le pied !

Comment ça ?

Oui se donner un coup dans le pied !

Comme Nicolas Demorand à Léa Salamé. Quand il lui fait signe qu’il est 7h58, qu’elle doit arrêter de poser des questions, et qu’elle en repose une quand même ?

Voilà c’est ça !!

Ah oui bah voilà ! Allez Agnès !! Des coups de pieds !

Agnès c’est le sacrifice incarné. Elle est prête à mourir pour son camp !!

On n’avait pas vu ça depuis Glucksman aux Européennes !

Et puis, c'est une vraie spécialiste de la propreté ! Elle a une technique imparable contre les punaises de lit.

Ah bon c'est quoi ?

Elle supprime les lits ! Elle l’a fait dans les hôpitaux.

Qu'est-ce qu'elle est forte !

Ecoutez, elle est tellement forte qu’on a décidé de créer un comité de soutien !

Une team !!

La team « Tous Ensemble Unis avec Buzyn ! »

Attends, t’es sûr du nom ? T – E – U- B ?... La TEUB ?

Oui c’est ça ! Oui avec la TEUB on va redresser Paris.

Ça pourra pas être pire que celle de Griveaux !

Vive la TEUB !