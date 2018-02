Nadine Morano se plaint de ne jamais parler sur Inter. Elle s'est donc invitée. Elle vient d’entrer dans ce studio, alors que ce n’était pas prévu… Pas aujourd’hui du moins…

Salut les Bolchos ! Ca va, je dérange pas ? J'arrive pas au milieu de la prière à Karl Marx, c'est bon ? Ca vous la coupe que je sois là ! Eh ben j’ai pas attendu de recevoir un bristol ! Je me tape l’incruste ! C’est qu’elle a jamais voulu m’inviter la Libanaise ! (Eh oh ça va… j’ai une très bonne amie libanaise qui fait d’excellents fallafels). Alors je me suis dit : « Nadine, après tout, c’est tes impôts donc c’est ta radio ! » Aaaah mais dites-moi… on se refuse rien ici ! Je vois qu’on utilise des stylos quatre couleurs, on boit tranquillement son petit expresso dans des gobelets ! Ah beh voilà où part ma redevance !

Ah ! Et si vous cherchez la petite militante, là, l’activiste belge,…

Je l'ai ligotée au radiateur du grand auditorium. Vous irez la chercher plus tard, ça lui fera les pieds.

On la croyait foutue la Morano hein ? C'était mal me connaitre ! C’est qui qui a de nouveau un beau bureau au parti Les Républicains ? C’est bibi ! Nadine is back ! Vous me preniez pour une dinde, mais je suis Félix ! Félix qui renaît de ses cendres !

C’est « Phénix », madame Morano… C’est le « Phénix » de la mythologie grecque

Oh ça va l’intello-bobo-j’étale ma philo… On n’est pas à la Sorbonne ici ! Moi je vous l'dis il est pas né celui qui va grand-remplacer Nadine !

En tous cas maintenant vous allez moins rigoler parce que ça y est, la DROITE, la VRAIE, elle est de RETOUR ! Tout ça grâce à Wauquiez ! Il est formidable mon Lolo ! Cœur avec les doigts ! Il a reformé la dream team : Brice Hortefeux, Rachida Dati, Eric Woerth… et encore, c’est parce que les autres sont mis en examen… Ahlala ! On a failli y rester à cause de Fillon… Alors que nous on se casse le cul pour donner une image exemplaire, le mec se vautre lamentablement comme un bleu. Mais là ça y est, on a notre leader ! Reste plus qu'à trouver les idées, des adhérents et on va tout défoncer ! J'ai une de ces niaque moi !

Parce qu’enfin on peut assumer ce qu'on pense : oui il y a un problème avec l'islam !

OUI ! Et alors quoi ? LE PLAFOND DU SANCTUAIRE DE LA BIEN PENSANCE va s’écrouler si je dis ça ? Eh ben non !

Si vous voulez, le problème, c’est qu’on a des musulmans qui pratiquent l’islam, alors qu’on arrête pas de leur dire que c’est très dangereux comme religion… Mais ça vous passe par au-dessus !

N’est-ce pas Dominique ? Parce que Domi il est un peu sympa lui, d'ailleurs je sais pas comment il fait pour fréquenter tous les matins des baltringues pareilles !

Enfin bref, grâce à Wauquiez j'ai réussi à oublier Nicolas... Finalement Lolo il est pareil, en plus grand et en plus con mais de toute façon j'suis là pour équilibrer… Allez, salut les nazes ! Et à bientôt ! Maintenant que j’ai trouvé l’adresse, j’vais plus vous lâcher !