Les images du couple présidentiel devant le Taj Mahal vous ont séduite, vous avez donc invité la communication de l’Elysée…

C’est moi oui, je suis la comm’ présidentielle. Mais tout le monde m’appelle Mimi ! T’as vu ça Demorand, les belles photos ? C’est grâce à Mimi ! Attention, moi je m'occupe de l’image : je gère tout ce qui est swag, glam, 1ère Dame… Après, pour tout ce qui est communication au niveau des réformes, ça je sais pas qui s’en occupe, un branquignol, apparemment…

Nan mais là sur le couple Macron, on est tellement nickel au niveau du chic et du classieux que pour se reconnecter un peu aux Français, il faut redescendre un chouille. Là, faut parler au prolo. On a bien « peopolisé », maintenant ‘faut « populiser ».

Après le Taj Mahal on va continuer notre petit tour du monde en partenariat avec Paris-Match : Venise en gondole, pyramides l’été, automne au Canada… On va aussi se calmer sur le total look Louis Vuitton de Brigitte parce que bon, depuis que ça se sait que l’ami Bernard Arnault, il est dans le Top 4 des fortunes mondiales… On rame. Brigitte je vais lui refourguer un peu des 3 Suisses et La Redoute. Tiens, on va organiser une séance photo dans un hyper un samedi après-midi : et puis c’est Emmanuel qui poussera le caddie et puis la ménagère elle va tomber comme une mouche !

Après, il y les conseillers comm’ des ministres

Les collègues. Laurent Fontaine. Vous vous rappelez pas de « Bataille et Fontaine », le duo sur TF1 ? Années 90, les années « la boîte à cons » ! Ben aujourd’hui c’est la boîte à cons qui conseille le gouvernement. Le type est passé d'une émission qui s'appelait "Y'a que la vérité qui compte" à la politique. La souplesse du mec ! Vous ne trouvez pas que Castaner il a un petit côté Patrick Sébastien ? On a envie de partager un Ricard avec lui non ? C’est la méthode Fontaine, méthode TF1. Depuis, le Castaner, il vend la politique d’En Marche avec le même enthousiasme que Pierre Bellemare au télé achat ! Nickel.

Et Marlène Schiappa chez Hanouna !

Elle a géré ça comme une pro. Les jeunes quand ils l'ont vue ils ont oublié Louane ! Et puis vous savez ce qui est pratique ? C’est qu’il y a pas de contradiction ! Alors pardon Demorand mais t'avais qu'à y penser toi à faire une interview "Darka ou Rassrah" si tu voulais des annonces gouvernementales ! Vous êtes un peu largués, pardon de vous le dire. Allez on fait un deal, la semaine prochaine je vous offre une exclu avec Benjamin Griveaux si Dominique Seux accepte de mettre des nouilles dans son slip... Ah beh ouais faut s'adapter au marché !

Nous on s'adresse directement au peuple, on court-circuite les élites. Ah ça vous emmerde ça hein ! Je ne sais pas si à la fin de son mandat Macron aura un bilan positif… en revanche je peux vous dire que les Français auront un joli album photo !