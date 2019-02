Geoffroy Roux de Bézieux est l'invité de Léa Salamé, Charline est contente car elle nourrit une passion pour le Medef…

Oui, et d’ailleurs, vous me présentez le nouveau président du Medef… le jour de la Saint-Valentin, bande de coquinous… à moins que ce ne soit pour Dominique Seux…

Moi j’avais une passion pour Pierre Gattaz… J’imagine que c’est pas évident de succéder à Pierrot… Pierrot la Légende ! C’est quand même le créateur du « Pin’s 1 million d’emploi ». C’est comme ça qu’il a marqué les esprits… Vous, vous êtes encore un peu nouveau pour les Français… Il faudra vous aussi à un moment que vous lanciez une idée qui frappe les gens… Des petits sapins désodorisants de voiture « J’aime mon patron »…

Quand je vois comment nos grands patrons sont considérés dans ce pays… Geoffroy, il faut les protéger. Après tout, vous êtes un peu le Saint-patron des patrons. Et les gilets jaunes sont bien plus tenaces que les contrôleurs fiscaux ! Pour le moment l'attention des manifestants est fixée sur les politiques, vous avez du bol, ils s’en prennent aux élus ! Mais ça ne durera pas éternellement !

Pourtant y'a pas si longtemps tout roulait pour les patrons. On venait de réformer le Code du Travail, Macron venait d'être élu, il supprimait l’ISF, il encensait les premiers de cordée, c'était la dolce vita. Aujourd'hui les patrons se tiennent à carreaux : même Carlos Ghosn veut rembourser son mariage à Versailles… Carlos on pense à toi, gros ! On vous surveille partout ! La dernière fois j'étais dans un restau étoilé, y’avait Patrick Drahi qui mangeait en famille, au moment de payer il a failli oublier de prendre le ticket pour tout faire passer en notes de frais ! Ils sont en train de perdre leur sérénité.

Toute façon ce pays a un problème avec les gens qui réussissent. Alors que les patrons n’en peuvent plus, ils sont pris à la gorge ! Ils sont étranglés par les charges ! Et en plus maintenant, ils sont terrorisés ! Ils n’osent plus sortir de chez eux alors encore heureux qu’ils ont des salons de 200 mètres carrés, mais au bout d'un moment ils étouffent malgré tout ! Il paraît que Bernard Arnault a même installé l’eau courante dans son coffre-fort… pour pouvoir vivre à l'intérieur ! Pourtant ils en font des efforts… Tenez, par exemple, la petite fille de Bolloré lui a réclamé le dernier Iphone : il a refusé. Il estime qu'à 4 ans, elle peut se contenter d'un Iphone 9.

Et puis les gens n'ont plus le goût au travail de toute façon. Y'a qu'à voir le nombre de Ministres et de Conseillers de Macron qui démissionnent. Les gens n'ont plus le sens de l'effort.

Sauf que vu qu'on n’arrive plus à donner des emplois aux travailleurs, ils décident de devenir leurs propres patrons. Alors y’a même plus de prestige à dire qu'on est patron !

Mais donc j’ai une idée pour vous faire mieux connaître : créez un événement ! Sur le modèle de la fête des mères ou de la fêtes des voisins… y'a pas la fête des patrons ! Et moi je suis persuadée qu'il y a des tas de travailleurs qui seraient ravis de faire la fête à leur patron !