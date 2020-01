Les terrasses chauffées sont désormais interdites à Rennes. A Paris il en existe des milliers, une aberration écologique puisqu’il s’agit de chauffer l’extérieur…

Oui, dans les bars des grandes villes, il fait plus chaud dehors que dedans. Hier soir, je buvais un coup aux Ondes, la brasserie en face de la Maison de la radio… J'étais en terrasse, j'ai remis ma veste pour aller commander un verre à l'intérieur. Et là je me suis demandé mais au départ, QUI a eu cette idée ? Qui a pensé un jour : « Tiens, il fait moins 2 dehors, je vais accrocher un grille-pain au-dessus de ma terrasse ! » Ca consomme à fond évidemment, c’est une résistance électrique ! Si encore ils s’en servaient pour faire des raclettes : mais même pas !

D’après le JDD, la capitale compte plus de 15.000 terrasses chauffées : Paris championne du monde du climaaaat ! COP 21 représente ! Quand je pense à mon grand-père qui, quand je ne refermais pas la porte l’hiver, hurlait : « _On ne chauffe pas la rue !_ » aujourd’hui, il hallucinerait… On jette l’énergie par les fenêtres. En France l’Etat laisse chauffer les terrasses et EN MÊME TEMPS il appelle chez toi six fois par jour pour te demander si t’as entendu parler de l’isolation à 1 euro.

A quoi ça sert d’aller au café en trottinette électrique si une fois arrivé tu consommes l’équivalent d’un mois de chauffage d’une famille de quatre personnes dans les Vosges ? C’est vrai que c’est un peu énervant qu’un bobo t’explique qu’il est hors de question qu’il achète des fraises en hiver alors qu’il boit son café certes avec une touillette en bambou mais sous un brasero à 15 Kilos watters.

Salauds de fumeurs : c’est de leur faute évidemment ! Avant ils nous pourrissaient l’atmosphère et maintenant ils s’attaquent à la banquise ! Mais les fumeurs ils en ont déjà rien à foutre de leurs poumons, comment tu veux qu’il s’intéresse à celui de la planète ? Ils ont peur de mourir de froid, mais pas de mourir de la clope alors ?

A Rennes, l’alternative aux chaufferettes, ce sont les plaids. Et là je me demande : comment font les Rennais quand ils ont un rencard ? Un plaid, une couverture quoi ! Vous auriez envie de voir votre rendez-vous Tinder avec le même look que si vous aviez déjà 30 ans de vie commune ? Vous voulez un témoignage ? Domi ? Quand t’as rencard avec le patron du Medef, tu ne mets pas un plaid ?

De toute façon, ce débat sur les terrasses chauffées n’aura déjà plus aucun sens dans 20 ans puisqu’il fera 25 degrés en janvier dans les rues… Alors aujourd’hui, en terrasse… chauffée ou pas chauffée… chacun sa résistance. J’opterais pour cette formule que nous devons à Myriam, la maman de Juliette Hackius qui prépare la matinale, et qui dit : « Arrêtez de chauffer les oiseaux »…