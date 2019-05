Pour ambiancer ses meetings, Raphaël Glucksmann fait appel aux éléphants du PS : Martine Aubry ou Bernard Cazeneuve… La productrice des meetings PS-Place Publique est avec nous…

C’est ça, ouais, Raphaël a fait appel à moi pour moderniser et relancer sa campagne. Et moi quand on me dit « modernité », « ambiance », «jeunesse », je pense immédiatement… à Cazeneuve. C’est jamais le dernier à se marrer… entre nous on l’appelle Bozo le clown.

C'est vrai que Raphou Glucksmann, il a un petit déficit de charisme. C’est pour ça que je ne fais pas venir Jean-Marc Ayrault aux meetings, de peur qu'il lui fasse de l'ombre. J’ai même pensé à appeler Michel Rocard, mais il est mort… Ca m’est venu quand Raph m’a dit : on n’a qu’à faire monter sur scène un hologramme de Jospin !

J’ai fait mes preuves là-dedans. La tournée « Age tendre et tête de bois », vous connaissez ? « Faire du vieux avec DES vieux ». C’est moi. Ben là j’ai fait pareil : pour relancer la campagne de Glucksmann j’ai ressorti les éléphants du formol. Ça va mettre le feu. Les politiques et les chanteurs sont pareils. Dès qu’ils sont plus dans la lumière ils sont prêts à tout pour revenir. Emile et images, ils acceptent de ne pas être payés. Et Cazeneuve a accepté de parler avec des gens qui n’ont pas le bac. Même Christiane Taubira ! Par contre j’ai prévenu Raphou. Taubira elle fait des phrases avec des mots que les gens ne vont pas percuter. Donc j’ai dis faites gaffe : « Ne vous lancez pas dans un débat philosophique, sinon vous allez perdre tous vos électeurs. » Ha ben non je suis bête, ils les ont déjà tous perdus ! Bon ben allez-y faites-vous plaisir avec Nietszche et Deleuze, c’pas grave !

Mon plus beau coup ça reste quand même Najat Vallaud Belkacem. 42 ans. Elle divise la moyenne d’âge par deux à elle toute seule. Je sais, l’an passé, j’ai rajeuni la tournée « Age tendre et tête de bois » en faisant venir Julien Clerc. Moi je suis là pour relancer la campagne de Raphaël. Léa Salamé m’a dit « Il faut absolument qu’il gagne sinon je vais devoir retourner bosser avec cette bande de branquignols, surtout la petite belge qui fait que de se moquer de mon Raphou. ».

J’ai bon espoir de faire venir Hollande, aussi. C’est facile : il suffit d’attendre que Macron s’exprime… Puis vous laissez traîner un journaliste et un paquet de croissant… et il mord à l’hameçon.

Je vois bien que les autres essayent de me piquer mon savoir faire. Raffarin qui soutient Loiseau. Un ancien conseiller de Chirac qui vient d’être embauché à l’Elysée. Si ça continue Apple va relancer le Minitel. Et à Lille j’envoie Martine Aubry. Pour la convaincre, je lui ai dit qu’elle pourrait dire du mal de Macron. Et de Hollande. Et de Hamon. Et de Jadot. Et de Glucksman. Ha ben non pas de Glucksman. Ça va être dingue cette campagne. Faut juste que je vérifie que les meetings sont pas à la même heure que Des racines et des ailes. Une fois j’ai fait ça pour un concert, j’ai eu personne dans la salle.