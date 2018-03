Un accord a été trouvé cette nuit à Mayotte, qui pourrait mettre un terme à la grève générale… L’Etat a envoyé sur place la ministre Annick Girardin…

A travers elle on comprend que dans ce gouvernement, il y a pire que d’être ministre de l’Ecologie, il y a… ministre des outre-mer ! On allait tout de même pas envoyer le chef de l’Etat, puisque Mayotte n’a même pas de quoi s’acheter un réacteur nucléaire. Pour le gouvernement, coup de bol, la seule grève générale dans ce pays se déroule à 8.000 bornes d’ici… Oui, Mayotte c’est à 8.000 kilomètres de… Versailles.

Faut dire que là-bas les habitants sont chaud bouillants

Ils croient autant dans l’intervention de l’Etat que dans le service après-vente de la Free box. Hier, la ministre Annick Girardin était – et je la cite - « stoïque » devant le déluge d’interpellations et de reproches : et ça c’est vrai que quand tu mélanges du Lexomil avec du Xanax ça marche assez bien.

Et voilà le sort qu'on réserve aux radicaux de gauche dans le gouvernement Philippe ! On les envoie au bout du monde essayer de régler des problèmes insolubles... Et encore, elle a du bol pour une femme de gauche de tomber chez les Mahorais, Royal elle, elle a fini chez les pingouins...

Annick Girardin doit regretter le temps où elle était Ministre de la Fonction Publique dans le gouvernement Cazeneuve. A l'époque ça bougeait beaucoup moins, c'est sûr ! Car hier encore, les habitants de Mayotte ne semblaient pas très ouverts au dialogue avec l’Etat. Tu m’étonnes ! Ils appellent à l'aide et on leur envoie une ancienne Ministre de François Hollande, de la seconde main !

Notez bien que si c’était Françoise Nyssen elle serait encore en train de réfléchir et l’île aurait déjà coulé…

Quoique… au départ, le gouvernement avait proposé l’ouverture d’une « conférence pour l’avenir » de Mayotte qui devait se tenir après les résultats des « assises des outre-mer », faisant suite à un colloque de la paix sociale qui devait succéder à un séminaire de réflexion globale sur la question ultramarine…

La ministre des Outre-mer a tout même annoncé des renforts : dix policiers et seize gendarmes d'ici le 1er août, c'est pas rien ! C'est sans doute l'équipe qui était chargée de surveiller la maison de vacances du Président au Touquet... et là… c’est pas facile de déployer une police de proximité quand t’es à 8000 km.

C’est comme ça quand t’es le 101è département… Regardez dans les Dalmatiens, le 101è c’est le plus maigre, c’est celui qui récupère les restes de la gamelle… Il y a donc la France qui va bien et la France qui va mal. Et puis il y a la France qui va très très mal. Mais qui se trouve très très loin… en tous cas trop trop loin pour pouvoir défiler de Bastille à Nation.