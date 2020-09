Une pétition soutenue par plusieurs anciens ministres de la Culture et par Roselyne Bachelot demande le transfert au Panthéon de Rimbaud et de Verlaine.

Le Mercato des Grands hommes est ouvert. C’est un véritable mercato, vous connaissez le prix d’un transfert au Panthéon ? C’est aussi cher que pour les joueurs de la Ligue 1. Surtout pour Rimbaud, qui jouait à Charleville-Mézières puis qui va arriver au PSG. (Je cherche une image qui parle à tout le monde, sinon j’explique aussi souvent vu le coût de la cérémonie, ça nous met le gramme de cendres plus cher que le gramme de coke).

Franchement, qui a intérêt à ce que les deux poètes viennent reposer dans le Vè arrondissement de Paris ? A part Jean Tibéri, à qui ça fait deux électeurs de plus… Mais il n’est même plus maire. Deux habitants de plus d’un coup, ça va commencer à faire serré, le Panthéon, ça va finir en HLM de la ville de Paris. Alors justement, imaginons qu’au Panthéon, il y ait une réunion des copropriétaires, pour décider si on accepte Rimbaud et Verlaine, étant donné qu’il s’agit de voisins plutôt remuants.

Déjà, il y Pierre et Marie Curie qui refusent de loger à côté, ils n’ont pas envie d'être dérangés par les disputes, ils ont besoin de calme pour leurs expériences. Rousseau et Voltaire vont se clasher sur le sujet, c’est sûr… Dans le fond, le seul qui dit rien c'est Jean Moulin, vous savez comment il est…

Si j’ai bien compris, l’idée c’est de faire entrer les deux poètes en même temps, pour rendre hommage à une histoire d'amour entre deux génies. Je rappelle que c’est aussi l’histoire d’un homme marié qui se tape un mineur avec lequel il se torche à l'absinthe 24 sur 24 et qu'il va finalement tenter de tuer... Y’a surtout de quoi faire un « Entre ici l’accusé ». La passion entre deux génies ça conduit parfois à des tentatives d'homicides. On se souvient tous de Nabilla, qui a tenté de poignarder son mec.

Et justement, ce serait un peu triste de panthéoniser Rimbaud et Verlaine sur base de la symbolique de leur relation. Ils n’ont vécu ensemble que pendant 4 ans. Même Brad Pitt et Jennifer Anniston sont restés mariés plus longtemps ! Quatre années en couple c’est ridicule comparé à tous les militaires enterrés au Panthéon et qui ont vécu toute leur vie entre hommes !

Le côté amusant c’est que ça va faire bisquer tous les homophobes. On va entendre des trucs comme « Ben allez-y, tant que vous y êtes, remplacez le pendule de Foucault par une boule à facettes ! »

Moi j’adore quand les intellectuels s’échauffent comme ça sur qui mérite d’entrer au Panthéon… D’autant que les deux poètes conchiaient toutes formes d'institutions, et qu’on va transférer leurs restes au milieu de ceux des généraux et des politiques. Comme quoi « Une saison en enfer » ça peut durer l’éternité.