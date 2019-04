Le Louvre et la plateforme Airbnb lancent un grand jeu-concours. Le gagnant passera un dîner et une nuit dans le musée. La Joconde a tenu à réagir, nous recevons Mona Lisa.

Ok, donc maintenant au Louvre, on fait aussi dans l’hôtellerie, quoi ! Y’a des gens qui vont venir crécher dans ma piaule, c’est ça ? Déjà que j’me tape les hordes de touristes toute la journée, et là, vous êtes tranquillement en train de m’expliquer qu’il faut en plus que je continue à sourire toute une nuit, devant deux andouilles qui sirotent un Spritz ? Apparemment j’ai intérêt à être aimable, sinon c’est un coup à se retrouver avec des mauvais commentaires sur TripAdvisor !

Faut vraiment que votre Ministre de la Culture arrête de déjeuner avec celui de l'Economie, parce que ça va plus du tout là. Je vous rappelle que c’est avec des idées pareilles qu’aujourd’hui, en France, les gamins sont persuadés que Picasso c’est une vieille Citroën !

Déjà que l’an dernier, j’ai servi de décor pour un clip de Jaz-Z et Beyoncé. Donc maintenant il ne suffit plus d'avoir été peinte par Léonard de Vinci. Aujourd'hui, si à 500 ans t'as pas tourné dans un clip de rap, t'as raté ta vie d'oeuvre d'art, c’est ça ?Ouais ben résultat, je passe mes journées à voir des gens qui refont les chorégraphies de Beyoncé dans la galerie ! Au Louvre on a des tableaux de Michel-Ange et Géricault. Et tout ce qui intéresse les gens, c'est de faire la chorégraphie de Beyoncé devant les tableaux pour les poster sur Instagram ! Et encore, on a évité le pire… Imaginez un peu le merdier si ç’avait été Christine & the Queens ?

Au Louvre, ils veulent qu'on soit dans le coup ! Mais je suis une oeuvre d'art ! Moi j'ai TOUJOURS été dans le coup ! Allô ! JE SUIS LA JOCONDE ! Même Lady Gaga elle peut pas test, OK ?

Donc si j’en reviens à la soirée qui m’attend… le 30 avril, je prends l’apéro avec des inconnus dont je me fous totalement de la conversation. Comme d’hab, je vais rester dans mon coin en faisant semblant de sourire. On savait que c'était la crise du logement à Paris mais on ne savait pas que ça allait arriver jusque chez nous ! HIDALGO DEMISSION !

Ensuite, pour le dîner, la table est dressée devant la Vénus de Milo. On en a parlé, elle est au courant. Elle m’a dit : « Les bras m’en tombent ! »… Oui… on fait des petites blagues entre chefs-d’œuvres !

Vous comprenez l’avènement du smartphone c'est terrible pour nous. Je ne me souviens même plus du jour où un visiteur m'a regardé droit dans les yeux. J'ai été fabriquée par un génie, j'ai une valeur inestimable et aujourd'hui j'ai autant de considération qu'une vedette de téléréalité.

Mais au fait… Je croyais que la Mairie de Paris était en procès avec Airbnb, qui fait flamber l’immobilier : ça s’est un p’tit peu détendu les relations on dirait…