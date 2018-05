Jeudi, tous les ministres du gouvernement partent en région, chacun dans un lieu différent, pour répondre aux questions des Français… J’ai ici la carte de France des visites de ministres.

L’idée, c’est de faire des sortes de réunions Tupperware dans tout le pays, sauf qu’à la place d’une essoreuse à salade, il y a un ministre (preuve qu’il n’est plus indispensable de faire l'ENA, il suffit d'avoir un BTS commercial...)

Jeudi, la Ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle sera à Toulouse. Enfin, si elle trouve un pilote ou cheminot qui accepte de l'emmener jusque là... Et tiens c’est marrant, ils envoient Gérard Collomb à Fresnes et Gérald Darmanin à Vichy : moi j’aurai fait le contraire… Bref, les Ministres doivent pouvoir s'exprimer sur tous les sujets qui concernent le gouvernement. C'est à dire que Darmanin va devoir répondre à des questions sur la condition des femmes et Gérard Collomb sur l'école...

Les Français inscrits poseront donc des questions au ministre en visite dans sa ville

Certains ne manqueront pas de demander à Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, déjà de rappeler son nom dans un premier temps… Attention, il s’agit de « répondre aux questions que les gens se posent » et non pas de répondre aux problèmes que les gens rencontrent.

Il y a des affiches qui font rêver : Geneviève Darrieussecq à Mesnil-St-Pierre, Frédérique Vidal à Panzoult, Delphine Gény-Stephann à St Michel sur Orges (St-Michel sur Orges c’est la ville, c’est pas le nom de la ministre !)… j’ai aucune de qui fait quoi, on dirait des gens qui envoient des questions aux Grosses Têtes.

J’espère qu’ils auront bon temps… Marie-Pierre, on peut faire un rapide point météo sur la France pour jeudi ?

Oui, Météo France prévoit des Ministres sur tous les départements.

Merci Marie-Pierre.

Voilà, ils seront 29

Ce sont 29 personnalités différentes, avec des parcours différents, des compétences différentes qui vont tous dans différents endroits pour raconter exactement le même discours. Après tout, ça a bien marché pour les témoins de Jéhovah…

Il parait qu'il y a un dispositif de sécurité conséquent pour assurer ces déplacements. Notamment pour celui de Nicolas Hulot... Bah ouais, il pourrait en profiter pour s'échapper !

Et comme dans toute mauvaise troupe, y’en a un qui en réchappe… Cette fois c'est Castaner, qui est retenu jeudi pour l’Emission politique, sur France 2. Si ça se trouve il va vous proposer d'aller dormir chez vous Léa,… pour mieux connaitre le quotidien d'une journaliste du service public. Léa, vous avez un clic-clac dans le salon ? Bonne chance Léa…