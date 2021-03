On parle du Premier ministre qui a passé sa soirée à « streamer » sur Twitch !

Si vous avez passé un mauvais week-end, pensez aux conseillers de Jean Castex... Le Premier ministre a dit qu’il était sur Twitch pour “faire de la pédagogie”, alors que c'est lui qui a passé le week-end à se faire expliquer ce que c’était, Twitch ! C’est une plateforme de streaming pour les gamers où les viewers posent des questions en live... “ C’est un site internet de jeux vidéos, Jean !”... Des jeux vidéos… On parle de Castex, hein, le mec qui a mis six mois pour installer l’appli StopCovid sur son téléphone !

Pour le rassurer, on lui a dit : “Ecoutez, Jean, laissez-vous guider par Samuel Etienne, ne vous inquiétez pas, il présente Questions Pour un Champion, il sait s'y prendre avec les personnes âgées!” Quant aux jeunes habitués de la plateforme, ils ont été surpris aussi... Ils se connectent pour jouer à Lara Croft et ils tombent sur Jean Castex!

Résultat, oui, Castex avait l’air plus proche des gens,… mais c’est parce qu’il avait le nez collé à la webcam ! Et puis cet entretien nous a permis de constater qu’il était aussi ennuyeux dans l'improvisation que lorsqu'il prépare ses allocutions. Tout se joue sur les plateformes et les réseaux maintenant. Hier soir, le premier Ministre s'est confronté aux questions de vrais français… comme Mumu75 ou JojoLaCerisedu52.

Prenez note, là ! La “Première matinale de France”... tous les matins, on dirait que vous jouez votre vie... Mais Castex ça fait combien temps qu’il n’est pas venu dans ce studio ? Et Macron ? Il préfère Mac Fly et Carlito! Faudra pas venir pleurer quand on verra Gérard Larcher faire une choré sur TikTok. Parce que rétrospectivement, aller chez Hanouna maintenant, ça équivaut à l’Emission politique “Vous avez la parole” avec vous et Thomas Sotto... Léa ! A ce rythme-là, moi je vous annonce en avant-première qui animera la soirée des présidentielles: ça sera Denis Brogniart !

Léa, Nico, il faut vous reconnecter, là ! La campagne elle est en train de se faire sans vous, les gars ! Vous allez vous retrouver comme les socialistes ! Alors, je ne sais pas moi, on met tout en fond vert, on projette des paysages virtuels, on lance un concours d’anecdotes… bon on va galérer avec Bruno Retailleau mais c’est pas grave : pour avoir les politiques il faut qu’on ait les jeunes !

Pour conclure, ce dont personne n’a parlé, c’est que Castex arrivant pour 18h au domicile de Samuel Etienne, a été obligé à cause du couvre-feu de dormir chez lui. On est vraiment dans du journalisme de terrain.