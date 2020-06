Le duel Hidalgo-Dati marque le retour du clivage gauche-droite… et donc le retour de la droite…

Oh oui, et la vraie, la droite franchement de droite ! Pas celle qui est « ni de gauche » ! Non ! Celle qui dans cette campagne parle de « péril rouge-vert » ! Ah j’adore ! On se croirait au RPR dans les années 80. Ca fait tellement « les chars russes de quinoa sont à nos portes » ! Déjà qu'ils ont envoyé Balkany au goulag, bientôt ils vont redresser les statues de Lénine en tofu jusque sur la Cannebière ! Enfin, si le « péril rouge-vert » c'est Olivier Faure et Yannick Jadot, à mon avis vous ne risquez pas grand-chose. Arrêtez de tout dramatiser !

Mais vous nous aviez manqués ! Parce qu’avec Les Républicains, on sait où on va, et ça, c’est rassurant. Vous êtes un peu comme un doudou en fait… Moi j’ai réalisé que la droite traditionnelle était de retour en lisant ce titre dans « Le Monde » : « La droite est ressuscitée grâce à Rachida Dati. » (Silence…) J’ai laissé un petit temps aux auditeurs pour se faire à l’idée.

Rachida Dati c’est un peu le meuble en rotin de la droite. Le rotin, tout le monde croyait que c’était devenu ringard, et bam, ça revient en force dans les magazines de déco. J'ai l'impression de retourner en 2008, au bon vieux temps du « travailler plus pour gagner plus » et pas du « travailler plus pour rembourser plus », comme aujourd'hui.

J’imagine que ça grince un peu des dents chez LR. Dati qui sauve le parti. C’est un peu comme si Jean-Marc Ayrault revenait pour sauver les socialistes… Jean-Marc Ayrault, Léa ! M’enfin il a été Premier ministre ! Bon, bref… Elle fait une belle campagne, Dati. Elle est partout sur les marchés, chez les commerçants, à la télé, à la radio et en plus de tout ça, il parait qu'elle est toujours à l'heure pour récupérer sa fille à l'école. (Je ne fais même plus de blague sur le parlement européen… vous voyez je suis enthousiaste.)

Rachida Dati on ne l'arrête plus ! Si elle continue comme ça à la fin de l'été c'est la personnalité politique préférée des Français ! Vous tenez peut-être une candidate pour 2022... Alors par contre, vérifiez bien avant la provenance de ses tailleurs… Et ne tardez pas trop, parce que 10 hectares de dressing, ça ne s’épluche pas en deux semaines.

J’ai l’impression qu’en ce moment, on retrouve ce qui fait l'essence même de la droite. Comme à Marseille par exemple, la candidate LR n'est même pas encore élue qu'elle est déjà soupçonnée de fraude ! Martine Vassal, retenez bien ce nom : c'est l'héritière de Gaudin et l'élève a déjà dépassé le maître ! Elle aurait proposé aux électeurs de faire des procurations par téléphone ! C’est tellement moderne ! Vous allez plus loin que le télétravail, vous inventez le télévote ! Bruno, vous êtes déjà dans le turfu en fait. C'est la loi qui est dans le passé !

Voilà. Moi je trouve ça rassurant que la droite soit de retour sur ses fondamentaux. J’aime que tout soit bien rangé.