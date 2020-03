Ce matin, Charline fait sa chronique depuis chez elle…

Oui, moi on m’a dit : « Tu fais ta chronique mais tu restes chez toi »… alors que vous, Nico et Léa, vous avez le droit d’être en studio ? OK, donc ça veut dire que vous, vous êtes « utiles à la nation », et pas moi ? Très bien…

Je note que Dominique Seux qui a fait sa chronique depuis chez lui n’est pas utile à la nation non plus… Quant à Thomas Legrand, au moment où il nous parlait des municipales, faut l’imaginer… mais il était en slip !

Finalement c'est un peu comme d'habitude. A part qu'à la place de l’invité en face de moi j'ai mon frigo et à la place de Léa Salamé y'a ma table basse. On essaie de faire notre travail au mieux. Même si par exemple c'est compliqué pour Marie-Pierre Planchon de donner la météo alors qu'elle ne met plus un pied dehors, il faut le reconnaître.

Bon… je me suis dit j’ai le privilège de deux minutes d’antenne, qu’est-ce que je peux dire pour être utile à la nation ? Etant donné que les rayons des supermarchés ont été dévalisés, est-ce que le plus utile en ce moment, ce ne serait pas que je vous donne mes meilleures recettes de pâtes ? Y’a des gens qui se sont battus pour un paquet de pâtes. Et dans le fond ils étaient contents de se battre, parce que le temps est parfois long entre deux périodes de solde sur les téléviseurs.

D’ailleurs c'est quoi cet engouement pour les pâtes ? On nous a dit depuis des jours qu'il ne faut surtout pas faire comme les italiens !

On en est arrivés à un point où le chiffre de l'abstention est tellement gros… qu'on préfère communiquer celui de la participation.

Hier à la télé la soirée électorale c'était un numéro spécial du magazine de la santé.

Pratique ce coronavirus pour décrédibiliser les résultats de cette élection. Et pourtant ils sont très lisibles je trouve: ON EST DANS LA MERDE.



C'est marrant: on en est au stade 3 mais on continue à entendre des commentaires de Stade 2.



Aujourd'hui en France c'est Liberté, Egalité, Périmètre Sécurisé.