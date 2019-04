C’est du génie. Si le Paris-Dakar ne relie plus Paris à Dakar, c’était pour éviter la Mauritanie en proie au terrorisme. Donc cette fois on organise la course chez ceux qui sont soupçonnés de financer le terrorisme et ça met les bagnoles à l’abri évidemment !

C’est pour ça que la course a d’abord émigré en Argentine, au Pérou puis au Chili… Mais là on a un peu fait le tour des pays en crise, les politiques d’austérité ça va bien un moment. Donc le rallye migre une fois de plus. On dirait un milliardaire à la recherche du meilleur paradis fiscal. Ils auraient pu faire un effort pour se rapprocher de Dakar… Ne fût-ce que passer par Doha histoire de parler de Paris-Qatar… Je m’implique, je propose !

L’Arabie Saoudite, donc.

Le royaume a envie d’améliorer son image. Seulement l’image, hein… Parce qu’il y a quand même quelques petits trucs dans le pays qui piquent encore les yeux et ça n’a rien à voir avec le sable. C’est marrant d’imaginer qu’on peut donner une image moderne de son pays en important la plus grosse concentration de beaufs de la planète. Après, dans un pays qui a encore des mœurs du Moyen-Age, faire venir un truc des années 80, c’est considéré comme moderne. Attendez, pour une fois que l'Arabie Saoudite veut donner un coup de fouet à son image et pas à un de ses habitants, on peut saluer l'effort !

Je sais : les mecs à l’organisation de la course, leur truc c'est la mécanique pas la géopolitique, on peut pas leur en vouloir. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de déserts en Corée du Nord parce que sinon y'avait un bon coup à jouer pour Kim Jong-Un, là !

Non mais vraiment c'est une bonne idée le Moyen-Orient... Bon par contre si y'a une étape qui passe par le Yémen faudra bien penser à blinder les vitres des bagnoles. Mais ça promet du beau spectacle en effet !

Alors vous me direz : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?

Parce que c’est pratique quand tu dois faire le plein. Et puis organiser une course de blaireaux au volant dans un pays où les femmes ont à peine le droit de conduire, c’est cohérent. De toute façon le bouzin est impossible à greenwasher alors autant appuyer sur le champignon en klaxonnant dans les dunes. Et puis la France fournit déjà le pays en armes alors pourquoi pas des grosses bagnoles.

Du moment que les journalistes ne doivent pas pénétrer dans un consulat d’Arabie Saoudite pour le Visa… ils sont resteront en un seul morceau ! Et ce qui sera super c’est qu’à l’arrivée, le vainqueur pourra sabrer le champagne avec un vrai sabre. Il faudra juste pas oublier d’essuyer le sang avant.