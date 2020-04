Charline nous propose le deuxième épisode de sa série « Je vous parle depuis le futur ». Mais où est-elle exactement ?

Je suis chez moi, sur mon balcon, mais en 2025, Nicolas ! Là je viens de prendre mon petit café équitable, grâce à la livraison par un drone d'Amazon qui est passé à ma fenêtre du 6è étage, c’est hyper pratique, vous verrez quand vous y serez en 2025…

Bon, ici, depuis 4 ans, le 11 mai c’est la « Journée mondiale du confinement », et le même jour c’est la « Fête des coiffeurs » : ils rasent gratis en souvenir de cette journée où il ont beaucoup souffert. La semaine qui a suivi le déconfinement, ils ont tout donné pour sauver des milliers de franges, réanimer des centaines de carrés plongeants… D’ailleurs, le mois qui a suivi, Franck Provost devenait la personnalité préférée des Français. Aujourd’hui il y a des rues qui portent son nom.

Vu qu'en mai 2020 à la reprise du travail, le gouvernement a demandé aux Français de mettre les bouchées doubles, bon ben… c’est pas passé. Y'a eu un gros retour des gilets jaunes. Avec des cortèges interminables à cause du mètre de distance entre manifestants, mais ça a permis aux CRS de mieux viser pour les tirs de LBD. Tout a fini par s’arranger pour eux d’ailleurs, en 2025, si tu n’es ni infirmier ni caissière, on te refuse un prêt à la banque. A ce propos, là j’ai entre les mains le journal « Les Echos » du 17 avril 2025… Le cours du gel hydroalcoolique a encore pris 2 points hier soir à la clôture des marchés.

Cinq ans après, le déconfinement a laissé des traces, suite à la déclaration de Franck Riester autorisant l’organisation des « petits festivals », tous les événements se sont mis aux normes : on assiste désormais au Petit festival de Cannes et le Petit festival d’Avignon affiche complet cet été. Ahlala, les 50 places sont parties en 10 minutes !

Côté sport, le yoga est devenu discipline Olympique, et là, on a un espoir de médaille française. Et le calendrier des grandes compétitions a été maintenu tel qu’en 2020 : Roland Garros et Le Tour de France se déroulent en même temps au mois de septembre. Donc depuis 5 ans, la dernière étape du Tour traverse le cours central du tournoi pendant la finale, avant l’arrivée sur les Champs-Elysées. Notez toutefois qu’au tennis, il y a de nouvelles règles : les deux joueurs n'ont plus le droit de monter au même moment à la volée. Tandis qu’au foot, rien ne change : les joueurs tombent toujours tout seul dans la surface de réparation.

Sinon, je voulais vous dire… que vu d’ici tout n’est pas si noir. Gardez espoir. Croyez-moi vous allez encore vivre de beaux moment de rire. Notamment quand Emmanuel Macron va composer son fameux gouvernement d’Union nationale, quand pour aborder le monde d’après il va aller rechercher NKM et Manuel Valls. Je vous promets on va beaucoup rire !