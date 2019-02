Ce matin, Jean-Pierre Chevènement est l'invité de Léa Salamé .

Oh oui, si on m’avait dit qu’un jour je serais en face du « Che » !... Vous avez tout connu : vous avez connu des socialistes avec des idées, Laurent Fabius avec des cheveux… Vous avez inventé la « politique sécuritaire de gauche » bien avant Mauel Valls. Vous avez fait 5% à la présidentielle, bien avant Benoît Hamon. En 83, vous avez dit : « Un Ministre ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne ». En 1983 ! A l’époque, Nicolas Hulot était encore en train de faire du ski nautique tracté par un delta plane ! Vous étiez souverainiste avant le Brexit, bref, vous avez tout fait avec 25 ans d'avance : vous êtes le Nostradamus de la Vème République.

Vous avez été Ministre de l'Intérieur ET Ministre de l'Education, ça donne une idée de l'étendue de vos compétences… Mais moi ça me stresse un peu parce que ça veut dire qu'on n’est pas à l'abri de se retrouver un jour avec Castaner à l'Education...

Notez, on a déjà l’impression que les deux ministères ont fusionné puisqu’il est question de mettre des drapeaux français dans les classes, de faire chanter la Marseillaise aux élèves… Autant d'idées que vous auriez pu avoir, pour redonner aux jeunes l'amour de la patrie. Sinon après, ça devient des petits sauvageons ! Renaud Muselier, lui, est passé à la vitesse supérieure : il a fait installer des caméras à reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées. Ce qui présente un gain de temps au moment de faire l’appel. Muselier, le Big brother de la garrigue !

Vous voyez, vous êtes tellement de notre époque ! Mais d’ailleurs, Jean-Pierre… mais… pour la prochaine présidentielle… C’est évident JP faut y aller ! « Chevènement 2022 » ! Allez, moi je vous aide à la lancer, votre campagne ! En plus vous étiez déjà candidat en 2002 : on reprend tout le matos, y’a qu’un seul chiffre à changer, allez hop ! J’ai une idée de slogan : « En avant avec Chevènement ! » C'est pas mal non ? C'est déjà mieux que « En arrière avec Jean-Pierre »...

Par contre va falloir revoir votre stratégie média. Tout a changé. Faut oublier les Arlette Chabot et les Alain Duhamel, aujourd'hui si vous voulez faire entendre vos idées, il faut aller chez Hanouna ! Allez Jean-Pierre, concentrez-vous : « le traité constitutionnel darka ou rassrah ? » Rassrah Jean-Pierre ! Faut moderniser votre image ! Faut retweeter Marlène Schiappa ! Vous avez un compte snapchat ? Je pensais que vous pourriez donner les grandes lignes de votre programme en « story » avec un filtre « oreilles de chien ». Les gens adorent ça ! Ils l'ont tous fait pour la présidentielle 2017. Aujourd'hui la politique c'est du sérieux !

Et puis en ce moment, les Français ont besoin d'être rassurés. Ils sont tellement déçus par la nouveauté qu'ils recherchent des figures familières. Vous n'imaginez pas le nombre de socialistes qui espèrent un retour de Lionel Jospin ! Allez, on y va Jean-Pierre, on se lance. Ok ? Est-ce que c'est votre dernier mot Jean-Pierre ?