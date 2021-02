Jean-Yves Le Drian est l'invité de 7h50. Charline en profite pour dresser le portrait d’un ministre des Affaires étrangères...

D’autant que ce poste est taillé pour vous : vous êtes capable de réconcilier les Finistériens et les Morbihannais. A partir de là, le conflit israélo-palestinien c'est du petit lait pour vous ! (Un peu d’humour breton pour débuter.)

Vous êtes Ministre depuis bientôt 10 ans ! Vous avez bien compris que pour durer, il valait mieux être aux Affaires Étrangères qu’à la Transition écologique. Résultat, vous avez travaillé avec deux présidents : Hollande et Macron. Et donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui c'est : “ De qui Jean-Yves Le Drian sera-t-il le ministre en 2022 ? ”

Une décennie dans l’exécutif au rythme où ça défile, c'est remarquable ! Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 9 ans 11 mois et 2 semaines de plus que Thomas Thévenoud. Et encore j'ai arrondi, il avait tenu 9 jours. C’est moins que François Bayrou. Tiens, petit test : qui dirigeait le Quai d’Orsay avant Jean-Yves… Jean-Marc Ayrault ! Ayrault ! M’enfin Ali ! Le monsieur avec une raie sur le côté… qui a été premier ministre !

Ca, vous en avez vu défiler des Premiers ministres : vous seul êtes capable de nous dire qui de Jean Castex ou de Jean-Marc Ayrault a le plus de charisme ! Qui de Manuel Valls ou d’Edouard Philippe est le plus à droite ! Et vous êtes le seul Breton à détenir le record de longévité ministérielle sous la Vè : il y en a un qui a démissionné parce qu’il était intolérant aux crustacés et l’autre qui a encore deux trois petites casseroles qui traînent…

Jean Yves Le Drian c'est un CV hors norme : quatre fois Maire de Lorient. Cinq fois député. Trois fois Président du Conseil général. A un moment, on s'est demandé s'il ne fallait pas créer un nouveau mandat pour satisfaire cet appétit de démocratie. Ha il est comme ça Jean Yves, il fait vivre les institutions de la République à lui tout seul. Vous êtes le doyen du gouvernement et vous déclarez : « Je me considère toujours de gauche »… sinon ça va, vous ? Pas trop dur d’être entouré de jeunes giscardiens?

Et puis vous n’êtes jamais dans Paris-Match… ça fait de vous un marginal en conseil des ministres… Vous avez l’habitude, vous avez quitté vos anciens copains pour faire une carrière solo : Jean-Yves, vous êtes au PS ce que Victoria Beckham est aux Spice Girls.

D’ailleurs, j'ai appris que vous avez fait Mai 68 à Rennes et que vous faisiez partie du syndicat étudiant UNEF ! A quel moment vous vous êtes dit : « Jean Yves, la bamboche c'est terminé? » Maintenant, vous êtes tellement pris par les affaires extérieures que quand on vous montre des vidéos de violences policières dans les manifs en France, vous pensez qu’elles viennent de Russie.

En conclusion, vous êtes un Breton pur jus. Fier de son identité. Un peu comme Astérix le gaulois. Sauf que vous, vous n'êtes pas réfractaire, vous êtes devenu pote avec César.