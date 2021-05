Quinze membres du gouvernement sont candidats aux régionales…

C’est très bien, ça leur rappellera leurs jeunes années de militantisme ! Mmmh ? Pourquoi vous faites non de la tête ? Ils ont jamais été jeunes ou quoi ? Ah ils n’ont jamais été militants ! OK ! Sauf Gabriel Attal, qui lui est encore euh… jeune… Dans le fond il vaut peut-être mieux être ministre trop tôt que militant trop tard.

Donc, on peut devenir Ministre après s'être présenté à des élections mais on peut aussi se présenter à des élections après être devenu Ministre. Aujourd’hui ça fonctionne dans les deux sens. C'est comme pour le lait dans les céréales, il y a 2 écoles mais ça revient au même. Y'a bien des artistes qui sortent un album avant d'avoir du talent. Ne me demandez pas des noms je ne dirai rien. Et puis maintenant qu'elle y est, on ne va pas faire sortir Carla Bruni de la playlist.

Et puis faut voir le bon côté des choses : c’est marrant de voir Eric Dupont Moretti en train de coller des affiches pour les régionales ! Il a failli mettre de la colle sur ses boutons de manchettes ! On voyait les militants lui dire : « Eric, la colle, pas avec les doigts, prends une brosse ! » Après, il n’est pas tête de liste, c’est pas grave… Les têtes de liste c’est pour les poids lourds du gouvernement : en Nouvelle-Aquitaine, c’est Geneviève Darrieussecq… Geneviève ! (Elle est aux Anciens Combattants !) Dans le Grand Est : Brigitte Klinkert ? Brigitte, à l’Insertion ! Et Laurent Pietraszewski le Secrétaire d’Etat aux Retraites, dans le Nord ! Vous savez pas qui c’est en fait ? C’est pour ça qu’ils ne sont jamais invités…

Après… Agnès Pannier-Runacher, là vous voyez… mais on l’imagine plus distribuer des dividendes que des tracts. Amélie de Montchalin, pareil : on ne la voit pas trop dialoguer sur les marchés. Ou alors AVEC les marchés, boursiers… Et puis y’a les re-stas, comme Darmanin, et là ça poser des questions de priorités. « Gérald on en est où de la Loi sur les Violences Policières ? » « Je vais m'en occuper mais là je dois d'abord valider le plan du nouveau rond-point de la zone industrielle de Neuville-en-Ferrain. Pour l’instant il empêche l’accès au parking du Bricot-Dépôt ».

Ils n’ont pas le choix, tous les ministres se présentent à la demande de Macron. Je sais pas comment il leur a vendu ça. Plutôt comme un séminaire de motivation gouvernemental, j’imagine. La seule qui voulait vraiment y aller c'est Sophie Cluzel, pas de bol, retour à Paris. C’est comme ça, le matin t'es au sommet de l'Etat, l'après-midi tu sers de paillasson pour les tatanes de Muselier. On est tous au courant, d’ailleurs, vu la couverture médiatique en PACA… j’espère au moins que tous les Français pourront voter !

Quinze ministres en région, donc… la délocalisation ! Il parait qu'en ce moment au conseil des Ministres ils ne sont plus quatre. Jean Castex est content, à quatre, tu peux faire une belote…