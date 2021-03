Ce matin, Bruno Retailleau est l'invité de Léa Salamé. L'occasion pour Charline et Frédéric Fromet de proposer une chanson...

Tout nus à la télé

On a vu les nénés de Corinne Masiero

Tout nus à la télé

Heureus'ment c'étaient pas ceux de Roselyne Bachelot

Tout nus à la télé

C'est toujours moins choquant que d'entendre Pascal Praud

Tout nus à la télé

Vivement le tour de Bruno Retailleau ! A POIL BRUNO !



Tout nus, tout nus, on a outré

Des élus républicains

Qui ont app'lé le Procureur

En lui disant c'est pas bien

- Parce que chez les Républicains, le numéro du procureur, il est dans leur favoris…

- Et c’est réciproque d’ailleurs...

Tout nus, tout nus, on a choqué

La droite décomplexée

On les comprend, car les vêtements

Pour eux sont très importants

- Bah oui regarde Fillon avec ses costumes !!!

- Le pauvre !

On n'a pas d'chance

On n'a pas d'chance

De voir qu'ya qu'ça qui les dérange !



Tout nus à la télé

Les mêmes élus ne font pas tout un drame

Tout nus à la télé

A l'Assemblée avec les seins de Marianne

Tout nus à la télé

On aim'rait bien savoir qui les a forcés

Tout nus à la télé

A regarder la chaîne de Bolloré



Tout nus à la radio

On s’en fout, on voit pas, moi j’enlève mon haut

- Non mais Charline c'est filmé !

Tout nus à la radio

J’ai toujours voulu voir les abdos de Bruno !

- Charline, calme-toi !

Tout nus à la radio

Allez Léa à poil et ensuite Nico !

Tout nus à la radio

Pour emmerder tous les blaireaux