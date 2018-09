Hier, le premier adjoint au maire de Paris a démissionné. Bruno Julliard critique sévèrement Anne Hidalgo. Vous nous livrez le témoignage anonyme d'un employé de la mairie de Paris...

Ca fait des années que les Parisiens crient tous les jours « Hidalgo démission » et puis paf, c’est le premier adjoint qui saute ! On est maudits… Notre collègue Julliard, il a eu le courage de dire stop, mais on ne peut pas tous faire comme lui. Alors, je viens témoigner…

Tiens, par exemple, c'est souvent le rush dans les bureaux, ça court dans tous les sens. Vous savez ce qu'elle a fait Hidalgo ? Elle a fait installer deux dos d'ânes dans le couloir, devant son bureau. Quand je vous dis qu'elle est obsessionnelle !

Il l’a dit Julliard, Hidalgo a « un déficit d’humilité et de compréhension » je confirme : y’a jamais moyen de lui parler, elle fait le trajet de son bureau aux toilettes en tweetant sur sa trottinette électrique… Ici c’est la Maison Blanche… on n’en peut plus… elle est DINGUE ! Venez me chercher !

Vous savez qu’elle a fait reprogrammer les ascenseurs. Les jours pairs ils ne s'arrêtent qu'aux étages impairs et inversement. Pour les pauses c'est pareil... Les employés dont le nom commence par une voyelle et qui ont les cheveux châtain, ils ont le droit de prendre un quart d'heure de pause à 9h45. Parce qu’à 10h c'est au tour de ceux qui sont nés en août et qui portent des chemisettes… et à partir de 10h15, y’a plus personne à à la pause, c'est pour les myopes, s'ils sont fans de Francis Cabrel !

L’ambiance ici est aussi lourde qu’un Vélib à 3h du matin. Même dans les placards à archives, elle a mis un bordel pas possible. Elle a demandé à Mélanie de classer les dossiers dans l'ordre des couleurs du drapeau arc en ciel. C'est joli, mais c’est vraiment pas pratique ! C'est comme ça qu'on n’a jamais remis la main sur le contrat d’exploitation des Autolib avec Bolloré.

Il faut absolument qu'on arrive à s'en débarrasser avant 2020. Je sais pas moi, elle pourrait par exemple se lancer dans la politique en Espagne ! Comme elle ne peut pas blairer Valls elle n’a qu’à se présenter à la mairie de Madrid.

Heureusement, les équipes restent en place : à la mairie de Paris, y'a encore des bobos à bord. La dernière fois qu'on l'a laissée seule deux minutes... elle a commandé un clip...

Extrait "Pas pipi dans Paris"

Et ça c’est rien, la veille elle voulait faire voter le Pass Navigo gratuit pour tout le monde, sauf pour Valérie Pécresse. On pourrait miser sur un candidat macroniste pour lui succéder, parce que pour l’instant, aucun plan n’est prévu pour prévenir l’afflux de piétons parisiens qui traversent la rue pour trouver du travail.