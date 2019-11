En cette journée mondiale des toilettes, Charline Vanhoenacker revient sur un projet de loi des députés Insoumis et LR : « uriner en paix », contre les écrans publicitaires dans les toilettes...

Coca-Cola ne se contente plus d’occuper l'espace vide de notre cerveau, il lui faut aussi l'espace plein de nos vessies. A croire que les marques cherchent à se venger de toutes ces soirées télé où on profite de la pub pour aller au petit coin. Et les occasions sont nombreuses puisqu’autrefois on regardait des films entrecoupés par des pages de pubs, alors qu'aujourd'hui on a regarde des pubs entrecoupées par des pages de films.

Partout où l'on pose le regard dans l'espace public, la rétine est assiégée par un écran publicitaire. Quand je prends le bus 71, j’ai l’impression d’être à Time Square. Et voilà maintenant que les pubards s’en prennent à nos toilettes. Dans certaines brasseries, aux quatre coins de la France, lorsque ces messieurs se soulagent dans une pissotière, sous leur nez on leur diffuse un spot pour de la bière. Vous n'avez pas encore eu le temps de l'évacuer qu'on vous incite à en racheter.

Dans certains débits de boissons, lorsque ces mesdames s’assoient, un cadre accroché plus bas sur la porte vous incite à acheter. Si votre banquier s’inquiète de nos nombreux achats, répondez-lui qu’une cystite vous a poussé à surconsommer.

Et les enfants ? Les enfants on les met en garde sur l'utilisation abusive de la tablette, alors qu'en même temps les agences leur mettent des écrans sous de nez dès qu'ils en ont l'occasion. Alors on va leur dire quoi ? « Non chéri, tu te retiens d'aller aux toilettes car tu as déjà été trop exposé aux écrans aujourd'hui ».

Un écran de 2 mètres carrés consomme 7000 kw/an, soit la consommation d'un couple avec un enfant. Aujourd'hui, le sketch du bonhomme Cetelem nous coute plus cher que Brad Pitt et George Clooney réunis. (mauvais exemple puisque George Clooney c’est Nespresso et Brad Pitt c'est Boursorama).

Soit. Selon l'ADEME, il faut plusieurs tonnes de matériaux pour fabriquer un écran d’un mètre carré... qui dégage une demi tonne de CO2... Oui, comme cet écran qui est derrière vous Nicolas ! Toute ça pour afficher le logo de la chaîne, alors que vu le coup carbone, ce serait plus malin d’y projeter des pubs pour des panneaux photovoltaïques.

Quant aux écrans pub dans les toilettes, ils sont équipés de capteurs qui analysent le mouvement du regard. Comment voulez-vous arriver à faire pipi quand vous savez que vous êtes espionnée par Jacques Séguéla ?

Déjà quand on est sur Internet, pour accéder à un article de 20 lignes on nous demande de regarder trois pub. Si t'as envie de t'instruire pendant 30 secondes, tu dois d'abord être lobotomisé pendant 2 minutes. Aux chiottes la pub !