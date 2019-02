Voici qu’entrent dans ce studio Arlette Chabot et Alain Duhamel. Ils ont l’air épuisé. Qu’est-ce qui se passe ?

Oh bah avec Alain, on a regardé les ministres hier sur Tiche.

Sur Twitch, Arlette ! C’est Twitch.

Oui sur Tweet. Quand je pense que nous, on doit insister pendant des semaines pour avoir une interview de 5 minutes d'un sous-secrétaire d’Etat, et là ils débarquent à 10 ministres pour parler pendant 11 h ! Sur un site de jeux vidéos en plus !! On a eu du mal.

Oui on a eu du mal. Déjà pour se connecter ! Arlette pensait que c’était sur Minitel.

Oui c’est vrai, j’ai tapé 36 15 Twist. J’aime bien Sheila, les yéyés !

Non Twitch, Arlette. Avec un T comme dans Thatcher !!

Oui…

C’est après qu’on a compris que c’était plutôt sur les Internets.

Et c’est là que Alain a allumé le site de recherche Gogol. Et il a tapé « Bitch ».

Ah oui là Bitch sur Gogol, on a vu des choses. Il y avait plus d’ébats que de débats. Oh oh !!

Oui calmez vous Alain !! Quand vous êtes excité comme ça, vous transpirez des cheveux !

Non mais c’est parce que je mets de la gomina !

Oui, bon, c’est pas la question. On a quand même réussi à se connecter, et là… le choc !

Ah oui ! Imagine-t-on le général De Gaulle jouer à Mario Kart enfin ?

Terrible ! Les ministres interrogés par des jeunes en sweat à capuche !

Leur modèle, c’est Demorand, c’est ça ?!

Oh la la ! On a appelé El Kabbach. Il était en PLS le pauvre.

Il a essayé de se taillader les veines avec un programme de Jean Lecanuet !

Terrible… Qu’est-ce qui nous reste ? Déjà qu’on s’est fait piquer la case sur France 2 par la petite Lola Saladier.

Non Salamé. Léa Salamé.

Oui oh c’est pareil ! Elle m’a tout piqué !

C’est vrai que le brushing, c’est le même…

Parfaitement ! Et puis les moments de grâce c’est moi quand même à la base ! Quand je faisais mes yeux de biches à Balladur, on faisait des cartons d’audiences !

Non mais on va réagir Arlette !! S'il faut faire des trucs de jeunes, sachez que j'étais un as du flipper dans les années 70 !

On est foutu !!

Mais non je vais trouver une solution !!

Mais qu’est-ce que t’y connais en jeu vidéo Alain ? Vous n’allez pas me faire croire que vous êtes un jik !!

Non un geek ! On dit un geek Arlette ! Avec un G comme Giscard !

Oui, c’est pareil ! Vous n’y connaissez rien Alain ! Pour ne pas attraper de virus vous avez fait vacciner votre Macintosh !

Et alors, on sait jamais !

On n’y arrivera pas…

Mais c’est quand même moi qui vous ai appris qu’un « chat’ », c’était un espace de discussion, et pas l’animal !

Oui je me demande bien comment vous saviez ça d’ailleurs !

Bah j’ai tapé chat’ sur Gogol et je doit vous dire que…

Oh arrêtez ! Regardez, vous suez encore ! On dirait Juppé devant un emploi fictif !

Mais non, c’est la gomina qui coule…

C’est la cata ! On va finir sur Public Sénat !! Ou pire,… sur Europe 1 !

Ah non ! Parlez pas de malheur !

De toute façon, c’est de la propagande gouvernementale tout ça !

Parfaitement Arlette, ce ne sont pas les jeunes qui s’emparent du débat…

C’est le gouvernement qui s’empare des jeunes !

Oui !! Allez viens Arlette, on va manger.

Oui tu as raison. Je t’ai fait de la qwitch !

De la quiche Arlette !