On ne compte plus le nombre de gens vaccinés et de doses sauvées grâce à un jeune ingénieur bénévole qui a créé « Vite ma dose », Guillaume Rozier…

En quelques semaines seulement, « Vite ma dose », ce sont des millions d’utilisateurs ! A côté l’appli du gouvernement TousAntiCovid, ça fait un peu Minitel, 3615 Matignon. Nous on pensait qu'on était dirigé par l'élite : ils ont fait des grandes études, ils sont nombreux, bien payés, ils nous rappellent que si on ne comprend pas leurs mesures c’est parce qu'ils sont trop intelligents, trop subtils et puis là ils se font ratatiner par un jeune type de 25 ans qui sort de nulle part. Même Xavier Niel avec son école de geeks, il n’a pas vu venir Guillaume Rozier !

Et en plus il fait ça gratuitement ! Alors évidemment on sait qu'il peut tenir deux mois avec 50 euros, vu qu'il a 25 ans. Il y a un an il était encore étudiant à Télécom Nancy et aujourd'hui c'est le sauveur du gouvernement. Comme quoi la jeunesse n'est pas rancunière ! Un génie épaulé par une centaine de bénévoles qui ne coûtent pas un balle au contribuable, c’est sûr que ça change du cabinet McKinsey qui lui a touché 100 millions d’euros pour conseiller l’État dans sa campagne de vaccination.

Certains proposent de lui décerner la Légion d’Honneur. Olivier Véran a répondu « Il est trop jeune, mais s’il veut l’Ordre du mérite, il peut le demander »… Comment il a le seum Olivier Véran… et encore, c’est rien à côté de Cédric O (Cédric O… eh ben c’est le Secrétaire d’Etat au numérique !) Guillaume Rozier, c’est pas qu’il est trop jeune pour recevoir la Légion d'Honneur, il est trop jeune pour en avoir quelque chose à foutre surtout. De toute façon, il n'est pas prêt de l'avoir, parce que ça veut dire qu’il va falloir expliquer comment fonctionne l’appli « Vite ma dose » à Jean Castex… Moi j’ai déjà essayé d’expliquer le mouvement punk à Dominique Seux, je sais ce que c’est. Mais bon, c’est dommage de pinailler sur Légion d’Honneur pour ce jeune homme quand on sait qu’Isabelle Balkany l’a eue.

C'est si rare de voir un citoyen donner un coup de main au gouvernement, comme ça, tout seul… Bon il y a bien eu Benalla à une époque… mais c'est pas vraiment comparable.

Guillaume Rozier est aussi l’inventeur de « Covid Trackers » qui rend accessible tous les chiffres de la pandémie. (avant il fallait se taper les allocutions de Jérôme Salomon à la télé)… alors pour faciliter la tâche du gouvernement, il pourrait créer ensuite : « Optimisation Fiscale Trackers » pour récupérer les milliards qui partent chaque année à l’étranger. Ou encore « Vite ma mesure écologique ! »… Et enfin, "Vite Ma chaise en Terrasse" s’impose à présent…

On en est à un point où des bénévoles font le boulot de l’Etat. Voilà, on y est, c’est « Les Hauts-Fonctionnaires du Cœur »... On espère qu’il ne feront pas leurs Enfoirés en s'approprieront tout le mérite.