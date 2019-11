Cet automne, les librairies proposent de nombreux livres politiques. Les leaders ont du mal à se distinguer dans leur parti, mais ils sont bien présents dans l’édition.

Et dans cette matinale, Nicolas ! On les a tous reçus : Raffarin hier, Rachida Dati avant-hier, Valérie Pécresse la semaine dernière… Les politiques ont besoin de se confier, de raconter... Pas forcément leur idées, plutôt leur vie, leur enfance. Mais enfin, normalement ils ont Laurent Delahousse pour ça ! En plus, la plupart des citoyens n'ont déjà pas le courage de lire jusqu'au bout les tracts qui sont distribués sur les marchés, alors les livres...

Est-ce qu’on a déjà vu quelqu’un changer d’avis sur une femme ou un homme politique en lisant son bouquin ? A part moi, certes… Le jour où je l’ai lu, j’ai compris que Jean-François Copé avait un véritable rôle à jouer en France : celui de bien faire tenir droit l'armoire de mon bureau qui menaçait de s’écrouler.

Et vous avez lu les titres de tous ces ouvrages ? "Ce que je ne pouvais pas dire" (Jean-Louis Debré),… François Hollande "Un Président ne devrait pas dire ça..." et "Ce que je peux enfin vous dire" (oui, pardon, c’est le vôtre, madame Royal)… Et alors quoi, le reste de l’année, c’est la muselière ou quoi ? On est en France ou en Corée du Nord ? Et alors le pompon… "Ce qu'ils ne veulent pas que je dise"... Alexandre Benalla ! (alors que tout est déjà dans le hors-série du Canard enchaîné)…

Rien qu’à lire les titres, on comprend pourquoi ils ont laissé passer les prix littéraires : « Une histoire sentimentale »… Marc Lévy ? « Il est où, le bonheur ? » Ruffin… François, pas Jean-Christophe… (blague France Inter…) Si Karl Marx publiait son livre aujourd’hui, il titrerait comment ? « Mon capital à moi » ?

Après, pourquoi pas, mais plutôt que des autobiographies, il faudrait que chacun écrive un livre dans son domaine de compétences. Par exemple Balkany pourrait écrire "L'optimisation fiscale pour les Nuls", Gérald Darmanin "Les 100 meilleures façons de draguer", Manuel Valls,… le Guide du Routard des laïcs… à Barcelone. Nicolas Dupont Aignan a écrit 13 livres et en a préfacé 2 autres ! Il a déjà écrit plus d'ouvrages qu’il n’a d'électeurs qui votent pour lui, c'est dingue.

Ca ne leur suffit plus de redouter Elise Lucet, il cherchent aussi à se faire détruire par le Masque et la Plume... Ils ont leur logique : t’as pas d’actu, donc t’écris un livre… alors t’es invité dans les médias, et comme en faisant ta promo tu donnes ton avis sur la politique, BAM tu crées une actu ! Tant qu'à faire ils pourraient plutôt écrire des fictions, Il n'y a qu'à jeter un oeil aux promesses de campagnes pour constater l'étendue de leur imagination.