Depuis le décès de Karl Lagerfeld, mardi, les hommages pleuvent. Mais sa disparition a éclipsé cette d’un autre grand artisan, auquel Charline rend hommage…

Le créateur de la maison Manfroid… C’était le plus grand chauffagiste de sa génération : Gérard Manfroid, qui a donné ses lettres de noblesse à la chauffagerie de luxe, avec, notamment, sa fameuse tuyauterie en laiton… Il a chauffé les plus grands : l’appartement de Catherine Deneuve, la villa de Jean Dujardin, la piscine de Takieddine ! On l’appelait « le Kaiser du radiateur ». Gérard avait un don pour prendre la température de son époque. Il avait d’ailleurs inventé la température idéale, « Le 21.1 ». C’était son bleu Klein à lui. Et comme il est mort sans héritier, il lègue toute sa fortune à Kiki, son hamster jovial…

Alors, on est en ligne avec Inès de la Prestance… depuis Marrakech… Inès, vous, vous étiez là à ses débuts quand, il a lancé « La clim’ ? »

Oui et ce que j'appréciais chez lui c'était sa fraîcheur ! Il savait mettre sa touche dans l'air ambiant de façon discrète, mais totalement assumée. Aujourd'hui c'est tout le monde de la climatisation qui est en deuil… Ils sont peu nombreux ceux qui savent brasser l'air comme Gérard.

C’était un homme très entouré ?

Oui mais en même temps très seul,… aussi… Il aimait être bien isolé. C’était aussi ça, Gérard…

Merci Inès de la Prestance… Et je rappelle qu’en hommage à Gérard Manfroid, France Inter rediffuse son entretien avec Augustin Trappenard, qui avait reçu le grand chauffagiste dans « Boomerang »…

Nous sommes à présent en ligne avec Ana Mouglalouse… Ana, vous étiez égérie de la maison Manfroid… l’égérie « Pompe à chaleur »… Gérard n'a pas toujours été le génie de la chauffagerie que l'on connait aujourd'hui ?

Non, la vie n'a pas été simple pour lui. Il est parti de rien et 20 ans plus tard, il soufflait le chaud et le froid… Mais il a toujours été là pour moi : Automne-Hiver, Printemps-été. Quand ma chaudière m'a lâché en 2010, je me souviens, il a débarqué en deux heures dans sa Kangoo diesel… Le monde de la chaudière à condensation perd un de ses plus grands représentants.

Merci Ana. C’est vrai qu’il était capable de démonter une chaudière pour un simple souci de condensateur. On mesure sa popularité sur Instagram, c'est à celui qui postera son selfie en compagnie de Gérard. Même ses anciens ennemis, je pense au PDG de CLIMOMAX qui posait avec lui pour la couv’ de « Thermostat magazine »…

Alors oui c'est vrai, il pouvait avoir des prises de positions clivantes et un franc parler qui pouvait parfois être glaçant... Mais bon, il avait tellement de talent !