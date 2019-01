Face à Jordan Bardella, nous recevons Marie-France, militante au FN, puis au RN depuis plus de 20 ans…

Qu’il a bien parlé ! Il présente bien, il est poli ! J’vous ai vu à la télé, vous passez tellement bien à l’écran qu’au début je vous avais confondu avec un expert BFM ! Vous avez repris le tabouret laissé vide par Florian Philippot, qui a préféré aller manger du couscous ! L’islamisation fait des ravages. Peu importe, moi j’aime beaucoup toute cette nouvelle génération : les Bardella, les Steeve Briois, les Nicolas Bay je crois… Ils sont super ! On dirait un boy’s band !

Quel dommage que Marion Maréchal ne fasse pas équipe avec vous. Vous auriez été super tous les deux : les Britney Spears et Justin Timberlake du populisme ! Si avec ça on n’arrive pas à se dé diaboliser, j'y comprends plus rien ! Ça vous fait bien chier, les bolchos, que nos candidats soient tous bien présentables ! Ah ben c’est sûr que c’était pas avec Bruno Gollnisch qu’on allait donner envie aux gens de voter ! Mais le p’tit nouveau, là, regardez-moi cette gueule d'ange !

Il est de 95, vous vous rendez compte ? Au second tout Chirac / Le Pen, vous aviez 7 ans… C’est à partir de là qu’on a fait de la graine de vainqueur… Il n’a même pas même connu l’époque Bruno Mégret au FN, alors qu’ils ont les mêmes idées, c’est fortiche ! C’est pour ça que vous faites des jaloux au parti. Tout ça parce qu’il est jeune ! C’est quand même pas une maladie d’être jeune, c’est pas comme s’il était Arabe ! Bon, Bardella ça fait pas très français… Mais depuis que l’Italie est redevenue fréquentable, c’est comme « Mariani » : tout ce qui est italien, en ce moment, ça passe… CREMOSO ! Jordan, votre père est originaire de Turin. Vous faites partie de ces immigrés très polis qui viennent en France et puis qui ferment la porte derrière eux. Ça, c'est l'immigration qu'on aime.

Et puis vous êtes né ici, vous avez grandi ici ! A Drancy… une petite bourgade tranquille, sans histoire… Et depuis vos 16 ans, vous êtes passé de « colleur d’affiche » à « tête d’affiche » : c’est clair que l’ascenseur social au FN, ça marche mieux que dans les cités de la Seine St Denis ! 23 ans, qu’il a ! Il me rappelle le Jean-Marie des débuts, député à 27 ans ! Lui il a la touche glamour en plus… Le glam’ c’est l’effet Marine Le Pen… et puis maintenant qu’on a le brésilien, Bolsonaro… fini les soirées où on termine torchés au Ricard ! Le soir des européennes, c’est caïpiriñha !

Soit disant il n'a pas assez d'expérience ! Mais chez nous c'est un avantage : plus ils ont d’expérience, plus ils ont de casseroles ! Bientôt on sera obligé de présenter un fœtus comme tête de liste ! (Un fœtus est un être vivant, je le rappelle !) Il a le profil parfait ! Il a juste eu sa petite mise en examen pour diffamation, comme le veut le protocole d'intégration au RN. On compte sur vous ! Vous savez que l'Europe c'est un sujet qui nous tient à cœur au RN. Faut pas oublier que c'est ce qui permet de rémunérer les gardes du corps du parti, c'est important !Fac