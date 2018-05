Marion Maréchal Le Pen a gommé une partie de son nom sur les réseaux sociaux et sur des affiches… elle se fait appeler « Marion Maréchal »… et ne mentionne plus « Le Pen »… Elle a coupé un bout de son nom dites-donc ! Elle a circoncit son patronyme ! Si ça c'est pas une main tendue aux Juifs et aux musulmans !

Elle va finir par nous ramener un Arabe à la maison !

C’est marrant parce que chez les Le Pen, on n'aime pas ceux qui changent de pays, on n’aime pas ceux qui changent de sexe, en revanche, y’a aucun problème avec ceux qui changent de nom !

Même le FN change de nom, il change de logo, alors si maintenant il change le nom des membres de son clan... Ils prétendent vouloir transformer la société, mais dans le fond, depuis toujours, ils ne s’emploient qu’à se transformer eux-mêmes...

Marion Maréchal Le Pen, qui d’un coup d’index dédaigneux sur une touche d’ordinateur, voudrait gommer son patronyme ?

Ca me fait penser aux gens qui collent un autocollant Ferrari sur leur Twingo... Faut pas nous prendre pour des jambons : la petite Marion n’en serait pas arrivée là si elle ne s’était pas appelée « Le Pen », et là, d’un coup, elle largue un étage de la fusée… qui reste là, à flotter dans l’espace… On ne jette pas comme ça son nom à la poubelle comme un vieux bombers passé de mode... Ce que Marion Le Pen n’a pas compris, c'est que ce qui est gênant chez son grand-père et sa tante, ce n'est pas leur nom, c’est leurs idées !

Des idées qu’elle va s’employer à diffuser à travers l’école de Sciences politiques qu’elle est en train de créer, près de Lyon. Cette école sera d’ailleurs située à deux pas du Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes, juste à côté du bureau de Laurent Wauquiez : comme ça ils pourront se faire coucou par la fenêtre ! Il sera à 200 mètres pour venir faire des conférences sur le bullshit, ça va être super !

Une école dans laquelle on apprendra des valeurs chères comme… le sens de la famille

La Marion Maréchal Academy ! ça fait rêver ! Avec des interventions de Gilbert Collard, de Robert Ménard, Eric Zemmour ! Et si vous passez en classe supérieure… la masterclass de Patrick Bouisson ! Si avec ça les jeunes ne retrouvent pas le goût des études, moi j'y comprends plus rien !

Enfin, si elle compte fédérer tous les trolls d'extrême droite qui postent des commentaires sur internet c'est pas une école qu'il faut ouvrir, c'est un PMU...