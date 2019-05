Ce matin, nous avons organisé un débat entre Benoît Hamon et Raphaël Glucksmann…

Bonjour à tous, bonjour Benoît... Merci pour l’invitation Nicolas… Je profite que Léa ne soit pas là pour…

(Entrée Léa) Raphooooou !

Ah merde !! C’est pas vrai !!

Qu’est-ce que c’est que ce bordel Raphou ? Je t’ai dit de m’attendre pour débattre ! Tu vas encore te faire aplatir comme une crêpe !

Non mais pupuce…

Y a pas de pupuce !... / Oh la la ça me fait du bien de revenir ici ! J’en peux plus de rester à la maison ! J’ai envie de sniffer le micro, tiens !

Non mais regarde comment t’es habillée là ? C’est pas possible !

Depuis quand il faut bien se fringuer à France Inter ? Il a eu la consigne Thomas Legrand ?

Non mais…

Y pas de mais ! Bon ! Il est où le bouffeur de kebab ?

Il est là… Mais lui parle pas comme ça, ça va l’énerver !!

Mais enfin tu vas pas avoir peur de Benoit Hamon !

Bah si un peu. Hier il a boycotté le débat, c’est un rebelle !!

Hamon un rebelle ?

Mais oui, il me fait penser à Spartacus !

Tu rigoles ? C’est pas Spartacus, c’est Jean-Claude Dusse.

Pardon…

Bon je vais te coacher. Allez ! C’est qui la machine à perdre ?

Euh… C’est lui en face, c’est Benoît ?

Voilàaaaa, c’est bien… et toi tu es ?

Euh… La machine à NE PAS gagner ?

Oh putain j’en peux plus !

Non pardon à gagner ! La win ! La win attitude !

OK ! L’œil du tigre !! Vas-y !

Ouais !!

Non là c’est pas un tigre, c’est une buse…

Pardon pupuce…

Arrête de m’appeler pupuce !!! Allez motive toi !!!

Je vais gagner !!! JE VAIS GAGNER !!

Ouais c’est ça ! Mais ne va pas te faire un claquage quand même ! Concentre-toi !

OK !

N’oublie pas que tu es soutenu ! Qui t’as rejoint récemment ?

Euh… Michel Rocard !

Mais non ! Qu’il est con ! Je t’ai fais des fiches ! Rocard il est mort !!

Oui mince…

C’est Lionel Jospin !!

Mais il est mort aussi Lionel Jospin non !?

Oui mais c’est pas pareil. On lui a pas dit…

Ah bon ?.. Oh la la je suis pas prêt pupuce…

Arrête de m’appeler pupuce !!

Pardon…

Il faut que tu positives ! T’as une vraie force avec toi ! Vous étiez combien au dernier meeting ?

70…

Non sérieux ?

Oui ! J’ai compté deux fois pour être sûr !

Mais pour compter, t’es reparti à 0 la deuxième fois ?

Ah non mince…

C’est pas possible..! On va dire qu’il y a une dynamique quand même ! Donc là il faut gagner ce débat. OK ?

OK !!

Alors maintenant tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Alors Monsieur Hamon, vous êtes prêt pour vous planter ? Vous savez qu’ici vos scores sont tellement nul qu’on vous appelle Europe 1 ?»

Oh non c’est pas gentil…

Allez ! Rentre lui dedans !! Dis lui qu’il a pris du cul pendant la campagne à cause de la sauce blanche et des frites !!

Mais non mais il va trop mal le prendre !!

Mais c’est le but !! Il faut le déstabiliser !

Mais non mais regarde il est trop mignon !! Il a son petit sourire en coin…

Mais c'est une technique, il te drague. Un sourire et après il te pique tes électeurs !

Tu vas être déçu Benoît, parce que y'a pas grand monde à récupérer.

Ça c’est sûr…

Tu veux pas que je lui propose une alliance plutôt ?

Une alliance ?

Bah oui on a les mêmes idées !!

Mais les élections c’est dimanche !!

Dimanche, déjà ? C'est passé tellement vite !

Bon allez ! Ça me saoule ! Moi j’en ai marre ! Je me casse !!

Non mais attends pupuce !!

Arrête avec pupuuuuuuce !!

Mais non mais reviens !! Avec le score que je vais faire, tu vas pas tarder à reprendre le boulot !!