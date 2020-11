Ce matin, Charline nous propose une réinterprétation de la chason "le tourbillon de la vie" en duo avec Frédéric Fromet...

On s'est confinés, on s'est perdus d'vue

Puis déconfinés, alors on s'est revus

On s'est reconfinés, on s'est reperdus d'vue

Et ça n'en finit plus



Chacun chez soi, comme assoupis

Dans l'roupillon d'la vie

Un bar, un resto ? Aïe, aïe, aië

Ça fait déjà un fameux bail

Ça fait déjà un fameux bail



On s'est connecté, on s'est liké,

On a facetimé, on a skypé,

Apéro-zoomé, click -and-collecté

Et télétravaillé



Parfois on allait prendre l'air

Pour un test PCR

Au labo on avait bonne mine

Un coton-tige dans la narine

Un coton-tige dans la narine



On s'est masqués, lavé les mains

On s'est distanciés, relavé les mains

On s'est salués sans mettre la main

On s'est fait contrôler



On n'mesure pas assez le mal

Pour not' santé mentale

Regardez un peu vos voisins

Certains se sont mis à faire du pain

Certains se sont mis à faire du pain

On a annulé des trucs inutiles

Comm' le Mondial de l'Automobile

Les concerts les spectacles plus rien du tout

A part au Puy du Fou

Y'a pas que des inconvénients

À vivre un confin'ment

Certes y'a des trucs pénibles aussi

Comm' les vidéos de Luchini

Comm' les vidéos de Luchini



On s'est coltinés des experts à la pelle

On a parfois bossé « en présentiel »

On a intégré des mots qui font peur

Comm' « Raoult » et « cluster » !



On ne sortait plus de la maison

Sans autorisation

On s'était surpris à rêver

D'avoir un chien à faire pisser

D'avoir un chien à faire pisser



On s'est confinés, on s'est perdus d'vue

On s'est reconfinés, on s'est reperdus d'vue

Vi-ve-ment les fêtes du Nouvel An

À la fin du printemps !



Quand aura cessé la pandémie

De nous gâcher la vie

Dans un av'nir plus ou moins proche

On f'ra u-ne putain d'bamboche

On f'ra u-ne putain d'bamboche

Merci à François Audouin pour la réalisation !