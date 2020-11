Ce matin, Charline met en lumière un bel exemple de coopération européenne…

Oui puisque maintenant en France il est plutôt « déconseillé » de filmer les policiers, des citoyens Belges proposent qu’on leur envoie les vidéos et ils les diffuseront sur Twitter depuis la Belgique (un pays où filmer une intervention policière reste encore un droit élémentaire). A vouloir cacher le visage des policiers à la presse française, le gouvernement va finir par les exposer à la presse étrangère.

Alors, si vous ne photographiez pas en numérique, il y a une solution : vous m’envoyez vos photos de violences policières, et moi quand je rentre le week-end voir mamy, hop, je fais passer vos documents de l’autre côté de la frontière. Oh ça va faites pas vos choqués, ça marche comme ça depuis mes débuts à France Inter. Ce que vous ne voulez pas dire, vous demandez aux humoristes belges de le faire…

En Belgique on héberge tout le monde : on a hébergé Victor Hugo, on héberge vos exilés fiscaux, on peut bien héberger vos photos y'a pas de problème. Et notez qu'on est pas rancuniers. On continue de vous rendre service bien vous nous ayez volé la Coupe Du Monde.

Vu comment ça se passe en France en ce moment au niveau des libertés, à mon avis vous aider à contourner les lois, ça peut devenir un métier d’avenir en Belgique… Passeur de photos, déjà. Juste un conseil : évitez de faire ça au niveau de la frontière vers Tourcoing… Il paraît que Gérald Darmanin est furieux contre les Belges. De rage il a retiré François Damiens de ses amis Facebook.

Sinon, si on vous arrête à la frontière et qu’on vous demande : « Rien à déclarer ? », vous n’aurez qu’à répondre : « Non, rien à déclarer, comme l’IGPN sur les violences policières ». Après il faut espérer que le douanier ait un peu d’humour.

Attention, on rappelle cependant les règles pour ne pas trop se fâcher avec les policiers français, parce qu’il y en a qui nous protègent quand même. Dans vos vidéos, la seule intégrité physique ou morale qui doit être atteinte c’est celle des manifestants.

Outre-Quiévrain tout n’est pas rose, attention. La ministre belge de l’Intérieur n’a pas exclu des descentes de flics pour Noël… Même les policiers chez on dit : « Wow, mais on ne veut pas faire ça nous, en fait ! » Ils pourront aller sonner chez les habitants en cas de nuisances sonores... Cette année en plus de planquer les cadeaux il va falloir aussi planquer les invités.

Avec votre esprit français vous allez dire « Ah chez vous aussi y’a un déni de démocratie... » Peut-être, mais nous au moins on pourra filmer les flics quand ils feront la chenille avec nous ! AH !! Alors c'est qui qui a la meilleure démocratie maintenant ?!! PERSONNE ! Cela dit, les vidéos de violences policières c’est comme les blagues, c’est tout de suite plus léger avec un accent belge.