La chaîne publique des Outre-mer, France Ô, a disparu : elle a cessé d’émettre dimanche…

Pourtant aujourd’hui, à la télé, il y a des chaînes pour tout le monde : pour les amateurs de voitures, pour les amateurs de chevaux ou du télé-achat, on a même des chaines d’infos pour les amateurs de racisme... Mais on n’a plus de chaîne sur les territoires d'Outre Mer. Alors que les Marseillais ont une télévision nationale : W9 ! « Les Marseillais contre les Chtis », « Les Marseillais à Las Vegas »… c'est quasi une chaîne thématique. Alors pour compenser l’arrêt de France Ô, on apprend dans « Le Canard enchaîné » que France Télé et le ministère de la Culture mettent en avant « un pacte pour la visibilité des outre-mer ». Sont comptabilisés, je cite « la présence d’un élève de Guyane dans Tous prêts pour la dictée sur France 3 ou l’interview d’un médecin de La Réunion dans Le magazine de la santé sur France 5. Et dans les séries télé ? me direz-vous ? Là, les outre-mer sont représentés : vous n'avez pas vu cette assiette de boudin créole à la 16ème minute du dernier épisode de « Plus Belle La Vie » ? Ca veut dire que le jour où France 4 disparaitra, on distillera dans les programmes des autres chaines publiques des petits moments pour la jeunesse ? A la fin du 20 heures, Laurent Delahousse racontera une histoire de Petit Ours Brun et on fera un « Faites entrer l'Accusé » spécial « Grand Méchant Loup ». Sinon les seules apparitions du folklore d'Outre Mer à la télé française ça se résume aux publicités pour les salons Jean-Claude Biguine ! (Vous l’avez ? Biguine. Sinon pour adapter le jeu de Nagui j’avais pensé à : « N‘oubliez pas les Créoles »… Oui oh ça va, j’essaye d’aider !) Moi je vais participer au pacte de visibilité, là, maintenant, dans cette chronique, je vous propose qu’on appelle Frédéric Sigrist ! BOB 1 tonalité appel

Allô Fred Sigrist ? Comment tu vas ?

Ca va, mais il est tôt là, tu me réveilles

Ah bon ? Il est quelle heure chez vous ?

Hein ? Mais… J’habite dans l’Essonne !

Ah ok… Mais ça tu peux me le redire avec l’accent créole steuplait ?

(S’échauffe un peu) Mais Charline, je vis dans l’Essonne et je suis né en Lorraine !!! Qu’est-ce tu me parles d’accent créole ?

Oulalala ok, ok…

Bon ben voilà, vous voyez : on leur propose de la visibilité et ils ne font pas d’effort ! Mais voilà, Emmanuel Macron ferme cette chaine qu’il aurait dû regarder plus souvent : ça lui aurait peut-être évité de dire que la Guyane est une île (en 2017, la fatigue pendant campagne la présidentielle). Roselyne Bachelot avait obtenu une prolongation. Bien joué Roselyne. Parce que France Ô s’est donc arrêtée dimanche et comme l’a souligné le journal « Le Monde », c’était pile la Journée Internationale de l’abolition de l’esclavage. Comme quoi maintenant, on peut être nul en géo ET EN MÊME TEMPS nul en histoire.