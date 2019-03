Le président chinois XI Jinping est reçu à dîner ce soir à l’Elysée avec 200 convives dont Hélène Rollès, l’héroïne de « Hélène et les garçons », star en Chine et qui est avec nous ce matin…

La dernière fois qu’Emmanuel Macron a fait une surprise au président chinois, c’était pour lui offrir un cheval. Je ne sais pas comment je dois le prendre… Depuis que c’est sorti dans la presse, j’ai une pression de dingue ! C’est une exclu du service politique de Télé 7 jours. Heureusement que Léa Salamé n’est plus là pour voir ça !

J'y comprends rien en géopolitique moi ! Vous savez quand j'étais à la fac, j'étais plus souvent à la cafèt' avec Nico et José que dans l'amphi... En plus je ne connais personne à cette soirée ! Remarquez, depuis le temps, les gens ont dû imprimer que je m'appelle Hélène. Pour me rassurer, je me dis que Hélène à l'Elysée, ça fera toujours moins de dégâts que Christophe Castaner au Ministère de l'Intérieur.

Il est sympa le Président chinois, il paraît qu'il m'aime bien. En revanche, il ne comprend rien du tout aux paroles de mes chansons d’amour… sinon il arrêterait d'embêter les Tibétains. Ma série s’appelle « Le Miracle de l’amour » et on m’envoie dîner avec le type découpe ses opposants en rondelles ! Alors ça je sais que je dois pas en parler… Moi je suis là pour faire diversion. Si ça commence à causer Droits de l’Homme d’un côté ou Gilets jaunes de l’autre, je dois raconter des souvenirs du Club Dorothée.

Le truc que j’ai pas pigé en revanche c’est que Macron va devoir lui parler climat… Mais qu’il va quand même essayer de lui vendre des Airbus. Y'a un truc qui colle pas, non ? Et je peux vous dire que je m'y connais en trucs qui collent pas, j'en vois toutes les semaines dans les épisodes de ma série.

Vous avez vu la liste des invités ? A tous les coups je vais me retrouver avec Alain Delon et Robert Hue… Si je suis assise entre les deux, c’est le supplice chinois ! Et puis ce soir y’aura aussi Fabius, Raffarin, Jean-Michel Jarre et moi... La France des années 90 quoi. En fait le président chinois est en visite officielle dans le temps.

Raffarin ils vont le mettre à côté de Brigitte. Elle l’aime bien il lui rappelle le panda du zoo de Beauval. Xi Jinping va vouloir rentrer avec. Enfin, tant qu'on ne lui demande pas de parler anglais ça devrait aller ! Et puis il y aura aussi la magnifique actrice Gong Li, la Isabelle Adjani chinoise… là ça va, on va pouvoir parler de nos filmographies respectives…

J’essayerai de faire un p’tit selfie… avec Xi Jinping ! Non, pas avec Macron, vous voulez que je ruine ma promo ? Et puis pour montrer mon respect au peuple chinois. Ca fait 30 ans qu'ils écoutent ma chanson et vu leur nombre j'ai pu me payer trois maisons, un ranch et des chevaux. Allez, je vous laisse, faut que j’aille répéter. A tous les coups ça va se terminer en karaoké !