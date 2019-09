Bonjour les adultes ! Bonjour les voleurs d'enfance, les briseurs d'avenir !

Alors déjà, petit message pour les dauphins : si vous bouffez du plastique c'est la faute à la matinale. Y'a la moitié des bouteilles d'eau en plastoc de Paris qui sont dans ce studio. C'est plus un studio, c'est un showroom Cristalline. A France Inter, ça fait une journée sans plastique, mais ça fait surtout 364 jours avec !

J’ai pas peur de vous moi. Je peux vous dire que chez moi, mes parents, ils ne la ramènent pas. La dernière fois ma mère m'a dit « T'as fait ton devoir de biologie ? », je lui ai répondu « Et toi, t'as mis les épluchures dans le bac à compost ? », ça l'a bien calmée ! Faut les mater les parents !

Parfaitement les adultes ! Faites un peu votre autocritique des fois… Tous ces vieux qui traitent Greta de « gourou en culottes courtes » alors qu’eux, ils se baladent en TROTTINETTE dans les rues ! D’ailleurs, vous êtes venus comment, vous, ce matin ? Vous avez bien des tronches à prendre le scooter, tous... Pfff bande de nazes. Moi je suis venue en parapente et dès que j’ai fini, je redescends en varappe.

Le seul dans ce studio qui agit vraiment pour l'environnement c'est Dominique Seux. En 2015, il a imprimé une chronique sur la nécessité de baisser le nombre de fonctionnaires et depuis il utilise le même papier chaque semaine. Ouais ben ça c'est écolo mon Domi ! Les autres n’y connaissent rien : quand on parle de « mouvement décroissant », Demorand, il pense qu’on parle de l’arrivée des viennoiseries dans le studio.

Et Finkielkraut ? Qui trouve « lamentable qu’on s’incline devant une enfant » : on parle bien d’un baltringue de l’Académie ? Un mec qui se balade en costume brodé avec une petite épée vous appelez ça comment ? Boloss va ! Finikie il est en boucle sur Greta depuis deux mois. C'est très bien, ça fait des vacances aux musulmans !

Pendant ce temps la planète est en train de crever j’vous rappelle. Et je ne parle même pas des espèces en voie d’extinction comme les éléphants… Ne le prenez pas pour vous Mr Fabius… D’ailleurs vous tombez bien vous ! Je me souviens de vous, la COP 21, le petit marteau en forme de feuille et la larme à l’œil ! J'avais 8 ans à l'époque. Franchement il reste quoi de la COP 21, m’sieur Laïus ? Entre temps il y a tout un écosystème qui s’est entièrement effondré : le Parti socialiste !… ET VOUS N’AVEZ RIEN FAIT !

Je sais, je suis en train d’engueuler un ancien Premier ministre !

Je m’en fous, mes grands-parents n’étaient pas nés ! Vous faites tous moins les malins face à Greta ! C'est pas un indien avec une sous-tasse sur la lèvre qui viendrait vous engueuler ! Vous avez vu Macron ? Il a plus peur de Greta que de Poutine ! Non mais je rêve… On vit dans un monde où Greta, elle fait même plus peur que le CETA.