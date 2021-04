Pour redonner confiance envers AstraZeneca, Jean Castex a suggéré de faire vacciner Sheila… Ce qui n’est pas du goût de la chanteuse!

Moi là je rentre de congés, et qu’est-ce que je découvre ? Un clash Jean Castex / Sheila ! On n’est pas bien là, dans la France de Pompidou ? Sauf qu’il est plus difficile d'être Premier Ministre en 2021 : avant tu te faisais emmerder par de Gaulle, Giscard ou Mitterrand, mais aujourd'hui même Sheila, elle ne te respecte pas !

C’était très cavalier de lancer comme ça : « Il faudrait vacciner Sheila ! ». Sans compter que ça a dû vexer Mireille Mathieu. En plus on apprend que Sheila est déjà vaccinée. Castex est vraiment à la pointe du renseignement : « Bon alors… Allez me chercher Dalida ! »

Si le gouvernement veut mobiliser les artistes pour AstraZeneca, très bien… il est bien placé pour savoir qu'en ce moment les artistes n'ont pas grand-chose à faire. Donc après, ce sera « Sheila vote aux régionales », « Sheila approuve la réforme des retraites » ou « Sheila met la bouteille en plastique dans la poubelle jaune ».

Si j’ai choisi ce sujet, c’est parce qu’ici nous sommes concernés au premier chef. La vaccination est désormais ouverte aux plus de 55 ans. Donc bientôt TOUS les auditeurs de France Inter vont pouvoir y aller ! Allez Léa, si vous leur chantez un petit truc de Sheila, ça peut les encourager… Allez ! « Mais oui, mais oui, la thrombose est finie »… « Je te piquerai, où tu iras j'irai… jusqu'à la deuxième injection ! »

Résultat samedi, pour la vaccination devant les caméras, à la place de Sheila on a eu Jean-Michel Blanquer. On devait voir la reine du disco on a eu… le… on a eu Jean-Michel Blanquer quoi. Vacciné à l'AstraZeneca. Au gouvernement ils se sont dit : « Si on utilise un vaccin qui a mauvaise réputation sur un Ministre qui a mauvaise réputation, peut-être que ça s'annule ! » Il va très bien. Aucun effet secondaire, il continue à se contredire toutes les deux phrases, tout est normal.

Mais quel pataquès cette stratégie… pour un vaccin dont le nom sonne déjà comme une vieille Opel d’occasion « Astra Zeneca ». Olivier Veran a bien a tenté une comparaison : « Si vous prenez l’avion pour traverser l’Atlantique, le risque de thrombose est 50 fois plus élevé… » Euh… Non Olive… pour la simple raison qu’on ne bouge plus au-delà de 10 kilomètres, plus personne ne prend l’avion…

Moi pour essayer de refourguer un produit dont on a douté publiquement de la fiabilité, j’aurais fait appel à Bruno Le Maire ou Darmanin… après avoir dit les pires choses sur Macron, ils le trouvent tous les jours formidable… Ce qui est valable en politique doit certainement être valable pour les labos pharmaceutiques !