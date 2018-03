Retour sur l'actualité très chargée de ces derniers jours... Alors que ce week-end, on devait juste changer d'heure.

Vous revenez sur tout ce que nous avons vécu ces derniers jours…

Quand tu vois qu’après le Bataclan à Paris, l'aéroport de Bruxelles, la promenade des anglais à Nice ou le centre ville de Londres, aujourd'hui les djihadistes s'en prennent au Super U de Trèbes… tu te dis que ça y est, maintenant, les types se décident en lançant des fléchettes sur Google map…

Quand on voit qu’aux Etats-Unis, les adolescents sont obligés de manifester pour éviter de se faire tirer dessus à l’école…

Quand on voit qu’en France aussi on défile, mais que nous c’est pour ne pas se tuer au travail…

Quand tu vois que le boucher du Super U de Trèbes, lui il s’est fait tuer au travail…

Quand tu vois que la semaine dernière, on évoquait encore ce tournant historique du burger qui avait supplanté le sandwich…

Quand on voit que l’Union Européenne autorise le rachat de Monsanto par Bayer un 21 mars, début du printemps, on se dit qu’on va enfin venir à bout des allergies au pollen. Vu qu’il n’y aura bientôt plus de pollen.

Quand on voit le lieutenant-colonel Beltrame qui donne sa vie pour sauver celle d’un otage, et que dans le même temps un ancien président de la République s’abrite derrière deux de ses proches qui servent de boucliers, on se dit qu’il a bien fait de rectifier ses propos hier dans le journal…

Quant tu vois qu’à Koh-Lanta c’est Chantal qui a été éliminée et pas Julie… Si Denis Brognard m’avait dit ça y’a un mois, « Mais je me serais dit mais vous fumez monsieur ! »

Quand on voit qu’en Pologne ça manifeste pour le droit à l’avortement,

Là on se demande si au lieu de changer d’heure on n’aurait pas plutôt changé de siècle.

Quand on voit un doyen d’université laisser rentrer une milice cagoulée pour dégager un amphi, on constate qu’on vit un remake de mai 68… mais dans une version produite pour NRJ12…

Quand tu vois que la lutte sociale faisait la une vendredi matin et que deux heures plus tard, si tu voulais connaître la suite, il fallait la chercher dans les pages de l’horoscope…

Quand on voit que 17 cars ont été affrétés à La Ghouta orientale pour évacuer des civils… là t’as presque envie d’embrasser un car Macron…

Quand on lit sur Twitter les propos délirants d’un ex-insoumis

Et le commentaire débile d’une journaliste du Figaro, on se dit que la connerie de gauche n'a pas à rougir face à la connerie de droite.

Quand on voit que tout ce qui était prévu ce week-end, au départ,… c’est qu’on devait juste changer d’heure… Et quand on voit tout ce qu’on vient d’entendre, on se demande si ça valait le coup de dormir une heure de moins.

Alors quand on voit tout un pays à l’unisson devant le courage héroïque d’Arnaud Beltrame, on se dit qu’il va falloir se réveiller tôt pour poser des actes plus grands que nous-mêmes… Hier il était 7 heures, mais aujourd’hui il est déjà 8 heures, alors debout là-dedans !