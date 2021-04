Marlène Schiappa propose que le débat de la présidentielle soit animé par Cyril Hanouna, une idée soutenue par Gabriel Attal… Nous recevons une productrice de télévision pour en parler.

Oui, bon : qu’est-ce qu’on a retenu du dernier débat d’entre d’entre-deux tours ? Que Marine Le Pen était bourrée et que le coiffeur de Nathalie Saint-Cricq aussi. C’est classique, c’est lent, c’est chiant : on veut du rythme. Tiens Nicolas, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un « Ni oui ni non » avec un invité ? Hein ? Bah voilà, après les gens se désintéressent de la politique. Il faut quelqu'un qui puisse les ramener vers le débat. Il faut rende l’élection sexy ! Et je vous rappelle que Xavier Bertrand est candidat… il va falloir compenser.

Marlène elle flaire les tendances. En communication elle a 10 ans d’avance... Moi je lui ai dit : « Marlène tu prends la lumière comme personne ! Moi je t'offre une émission si tu veux ! » Mais elle a refusé. Vous la connaissez... Toujours ses convictions dont elle ne peut pas se défaire. D'après moi son seul défaut, c’est ses convictions. Regardez : elle a voulu organiser des états généraux de la laïcité. C’est parti en sucette, alors hop, diversion, elle propose Hanouna. En revanche, y'a trois mois on parlait de lui comme candidat. Aujourd'hui, présentateur du débat. Si ça continue je vais le retrouver à tenir un bureau de vote mon Cyril.

Donc le débat… Déjà on a le titre, ça s’appellera « Le Débaba » d’entre deux tours. Oui oh je vous rappelle qu’on vit dans un pays où le ministre de l’Education joue à chifoumi après avoir sauté à la marelle ! Alors. Hanouna et Nathalie Saint-Cricq en duo à la présentation. (Silence) C'est bon vous avez l'image ? Je vous laisse un peu de temps. Même moi j'ai eu du mal. Je me suis dit : « Ohlala vous allez m’abimer Nathalie et moi j'en ai besoin pour la soirée des sénatoriales ».

Alors… on peut imaginer une émission avec des temps de réponses des candidats de 20 secondes. Comme ça Gabriel Attal pourra les diffuser en story sur Tik Tok. Ca va vous suivez Yves Mourousi et Marie-Laure Augry ? ALLO !? Ici 2021 vous me recevez ANTENNE 2 ? C'est pas chez vous que ça va se jouer ! Redescendez un peu ! Léa ? Regardez, votre binôme sur France 2, là, Thomas Sotto… il est trop gentil. Moquez-vous de lui en direct ! « AHAH Thomas Sotto il a une coupe de hérisson ! » C'est comme ça que ça fonctionne dans TPMP… et le public, il suit !

Moi j’en ai des idées de concepts. Tenez, celui-ci : « Elu au premier regard ». Un candidat devant les électeurs, eux ne savent pas qui c'est, ni de quel parti il est, personne ne connaît son programme et pourtant on voterait pour lui. C’est ce qui s’est passé en 2017 non ?

Et à la fin du débat on lance une tarte à la crème sur le perdant ! (Pardon m’sieur BHL, j’avais oublié…) Ça fait un moment que la politique est mise en scène comme un divertissement, y’a plus qu’à faire un pas et décider de l’assumer !