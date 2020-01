Trois personnes sont atteintes du coronavirus en France, six autres sont sur surveillance…

Ok donc personne ne panique. Pour vous on est tranquilles. Je crois que vous ne vous rendez pas compte… Vous êtes au courant que c'est Agnès Buzyn la Ministre de la Santé ? Et que si on a besoin de médecins, c’est foutu, elle les a tous envoyés dans la rue !

Et on a rarement vu Agnès Buzyn aussi calme. Pour elle tout est sous contrôle. Elle doit se dire : « Quand le virus va voir qu’on a mis en place un numéro vert et des affiches dans les aéroports, il va bien se calmer, le virus » Rendez-nous Roselyne Bachelot ! Je suis sûre qu’il lui reste des stocks de vaccins !

La France a une grande tradition en la matière : « Le principe de précaution ». C’est par exemple le fameux message qui dit : « Pour rester en bonne santé, pensez à manger cinq fruits et légumes par jour. » Ouais ben évitez les litchis quand même... Et puis dès qu’il y a des rhumes qui traînent on entend des messages de prévention en boucle : « Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, toussez dans le pli du coude » Et Agnès Buzin, elle fait quoi ? Elle fait remplir des formulaires à Roissy. On est tranquilles avec ça, ça va, on est à l’aise ?

Moi dans ce dossier, je veux bien faire confiance au gouvernement… mais uniquement si le coronavirus peut être stoppé par des tirs de LBD et des grenades de désencerclement. Mais au lieu de ça, la ministre de la Santé, elle dit : « On peut tout à fait gérer une épidémie mondiale y'a pas de problème, puisqu’on est déjà capables de gérer quatre malades avec un seul lit » !

En plus ce virus vient de Chine : est-ce que je dois vous rappeler comment sont fabriqués les produits chinois ? Et là-bas, qui gère le dossier ? Xi Jinping ? On est tranquilles avec ça ? Ca va, on est à l’aise ?... Tiens, et est-ce qu’on a des nouvelles de Jean-Pierre Raffarin ? Aux dernières nouvelles il avait été placé en confinement avec les pandas du zoo de Beauval… si ça se trouve il est en train de nous écouter en machouillant des pousses de bambou.

Pardon, je vais faire mon Occidentale de base, mais on aurait dû se méfier quand les Chinois nous ont annoncé qu’ils entraient dans l’année du rat. Quant à l’origine du virus, il trouverait sa source sur un marché de Wuhan qui vendait des hérissons, des marmottes et des chauves-souris… Je vous vois les Français, horrifiés par ce que les chinois sont capables de bouffer… Je vous vois ceux qui mangent des escargots et des cuisses de grenouilles !

La seule chose qui nous sauve avec cette épidémie c’est qu’on va pouvoir remettre un masque de protection pendant les manifs sans valser directement en garde à vue. Mais avant d'utiliser un masque pour vous protéger, pensez à vérifier qu'il n'a pas été fabriqué en Chine.