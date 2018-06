Charline Vanhoenacker, Paris débranche les Autolib’, les Vélib’ sont en plein naufrage. Désormais, le véhicule en partage dans la capitale : c’est la trottinette électrique.

Il parait que l'état des autos et des vélos était déplorable. Les Parisiens n'ont pas su en prendre soin. Donc désormais, ils rouleront en trottinette. Voilà comment on puni le manque de civisme : par l'humiliation. Quand on était enfant, on nous disait qu’en l’an 2000 on aurait des voitures volantes et on se retrouve avec des trottinettes électriques : à un moment c’est qu’on l’a mérité… Ceux qui se foutaient de la gueule de Christine Taubira, qui arrivait au ministère à vélo, vous ferez moins les malins quand vous verrez Cédric Villani passer en trottinette devant l’Assemblée.

Mais c'était quand même pratique ces Autolibs !

Pour le logement à Paris notamment ! Les voitures étaient bien plus spacieuses que la plupart des studios de la capitale ! L’inconvénient de la bagnole en libre service, c’est qu’on ne savait jamais ce qu'on allait y trouver à l'intérieur : préservatifs usagés, seringues, ou pire, des vieux exemplaires de Valeurs Actuelles ou même… Jean-Vincent Placé en fin de soirée !

Moi j'aimais bien mener ma petite enquête pour savoir qui avait utilisé le véhicule juste avant moi. « Vu l'état du volant il doit aimer les friandises, il est certainement de droite car il écoutait RMC à fond et mes bras sont trop courts pour attraper le volant… alors d'après le réglage du siège... MINCE, JE CROIS QUE JE SUIS DANS L'AUTOLIB DE GERARD LARCHER ! C'est vrai que c'est important la propreté dans les Autolibs. On ne loue pas une voiture si c'est pour avoir l’impression d’être dans le métro. Mais voilà, elles seront débranchées fin juillet… Et après tout, bon… on a tous survécu à la disparition du Minitel…

Non mais vous vous rendez compte ?

Le groupe Bolloré annonce 300 millions d'euros de déficit ! Le fiasco total ! C'est incroyable cette histoire, j'ai hâte de voir le sketch que vont faire les Guignols sur le suj... ah oui ben non, c'est vrai, j'ai du mal à m'habituer...

Cette histoire d’autopartage ça partait d’une bonne intention mais le problème c’est pas l’auto : c’est le partage… Pareil pour le vélo… La seule station qui reste bien fournie en vélib’, c’est celle qui est située… au fond du canal St Martin.

C'est pas non plus la première fois qu'un Maire à Paris ne tient pas ses promesses. Si Chirac avait tenu les siennes aujourd'hui, les Parisiens iraient travailler en coupant par la Seine à la nage... Oui ben ça réglait le problème des voies sur berge !

C'est le problème quand on dispose sur l'espace public un bien qui appartient à la fois à tout le monde et à personne. C’est que tout le monde est là pour le dégrader mais y’a personne pour en prendre soin.