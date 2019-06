Benjamin Griveaux est l'invité de Léa Salamé … Et voici qu’entrent en studio deux de ses soutiens les plus prestigieux dans sa course à la mairie de Paris : la Tour Eiffel et Lulu, danseuse de French Cancan…

salut Benji !

Salut ! Alors tu me reconnais ? La tour Eiffel ! Ouais bon là j’ai un peu morflé mais me dit pas que tu m’as jamais grimpé dessus !

Salut tu me reconnais ! Lulu du moulin rouge. Bon là j’ai un peu morflé mais me dit pas que tu m’as jamais grimpé dessus !

Ouais bon ça regarde pas les gens. Bon, Benj, mon p’tit gars. On est là parce qu’on représente le syndicat des légendes de Paname. Et quand je dis « légendes » je te cause pas de Dominique Seux dans les soirées « CAC 40, fais moi monter l’indice »

Même si le Domi il a la cuisse légère. Je l’ai déjà vu avec Geoffroy Roux de Bézieux au club libertin « la SICAV polissonne »…

Oui mais Lulu, ça n’intéresse pas les gens… Là on te parle des légendes parisiennes, des vraies, éternelles, immortelles.

Ouais parce que nous, des maires de Paris, on en a vu passer !

Oh la !

Mon préféré c’est Jacques Chirac. Oh je lui disais « fais comme à la mairie, viens me taper dans la caisse »…

Non Lulu, attention c’est la matinale d’Inter… Faut se tenir, c’est sérieux. Ils reçoivent pas n’importe qui !

Ah bon ? Parce que j’ai regardé cette semaine, c’était un bon ramassis de…

Non mais Lulu ! On n’est pas là pour ça…

Ouais…

On est là pour te dire qu’on a l’expérience.

Déjà avec Tibéri, c’est nous lui avions conseillé de faire voter les morts.

Ah ouais ! D’ailleurs, c’est ça qu’il faudrait que tu fasses !

Quoi ?

Faudrait que Gérard Collomb il te soutienne !

Non mais il est pas mort Collomb…

Ah ouais ? T’as vu le temps qui fait ? On coupe la clim, dans 2 jours c’est réglé.

Ouais c’est pas bête.

En tout cas, on est venu te soutenir ! Face aux autres !

Ouais parce qu’il y a du lourd en face…

Y a le Villani, le matheux ! C’est Einstein avec le physique de Marguerite Duras !! Moi, il me fait peur…

Il te fait peur peut-être mais moi il m’a déjà montré son petit scarabée…

Non, non !! Reste concentrée Lulu ! On est là pour la Grive !

Ouais… Pardon… Fais gaffe aussi à Marcel Campion !

Ah ouais le forain ! Le Don Corleone de la barbapapa !

Oh il m’a fait les montagnes russes lui…

Ouais mais fait gaffe, il a pris Benalla pour la Sécu.

Autant te dire que ça va distribuer du bourre-pif,

Ça va cartonner du dentier !

Et pis toi vu que t’es gaulé comme une trottinette électrique, je te conseille de pas trop t’y frotter !

Et pis méfie toi de la pire : la Hidalgo.

Ouais la mère Vélib, comme on l’appelle !

Hidalgo je peux pas la blairer !! A chaque fois qu’il y a un attentat quelque part elle m’éteint !! Putain faut arrêter de me brancher et de me débrancher, je suis pas Vincent Lambert !!

Ouais mais avoue que t’aime bien qu’elle te titille l’interrupteur !

Mais non mais arrête Lulu !! Mon préféré c’est Griveaux, la Grivouille !! Regarde moi cette tête de premier communiant. Regarde moi ce sourire de James Dean ! Moi ça me fait sauter les rivets !

Oh c’est vrai Benj moi tu me fais ventiler de la souris !!

Oh tu me donnes chaud, je vais faire une Notre Dame là !!

C'est un type comme Benji qui nous faut,

Ouais, tu connais Paris comme ta poche ! T’es un vrai Parisien ! T’es un titi des quartiers !

Euh… Il est né en Saône et Loire...

Ouais mais on s’en fout ! Grivoche, il s’adapte !!

C’est vrai, avant, t’étais socialiste, et ça t’as pas posé problème d'être le porte-parole d'un gouvernement de droite !

T’en as rien à foutre et ça c’est l’audace !!

ÇA C’EST PARIS !!!

ALLEZ !! 3 4

MUSIQUE

Go go Benjamin Griveaux

Benjamin Grivaux, Benjamin Grivaux !!

Allez avec nous !!

La la la la la, la, la !!