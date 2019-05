Ce matin, un billet consacré au grand gagnant des élections européennes en France…

Oui, pour une fois, je vais me permettre de dire « Bravo » aux partis qui remportent le scrutin : Europe écologie les Verts ! Premier parti de gauche et premier parti chez les jeunes ! Si ça c’est pas la preuve de l’existence de la croissance verte ! Autre victoire, celle du Parti animaliste, puisqu’avec plus de 2% il se hisse au même niveau que le Parti communiste ! Ce qui signifie que dans ce pays, les marmottes font que le même score que les communistes, sans avoir eu à lire Marx ni à supporter l’odeur de saucisses à la Fête de l’Huma. Donc chapeau à eux…

Bravo à La République En Marche, qui partait avec un gros handicap : Nathalie Loiseau, et qui malgré cela parvient à faire deuxième ! Notons que l’autre victoire de LREM c’est d’avoir réussi à envoyer Bernard Guetta au parlement ! Vous imaginez un peu ? Le nombre de fois où il a posé ses fesses sur votre ce fauteuil en face de moi ! Franchement moi ça m'émeut ! Un jour on va se retrouver avec Marie Pierre Planchon Secrétaire Générale de l'ONU on va pas le voir arriver !

Félicitations également à Nicolas Dupont-Aignan, parce qu’il faut reconnaître qu’on n’y avait pas cru mais qu’il arrive premier… Alors, premier de la liste de ceux qui n'atteignent pas les 5 %, mais premier quand même, donc. Bravo à lui. Bravo à liste Les Républicains ! Liste menée par un stagiaire en observation… en trois mois et avec tous ses propos sur l’avortement et la fin de vie… Que Bellamy ait réussi à rassembler 8% des électeurs, c’est miraculeux. Puis 8,4%, c'est pas si mal. C'est déjà 8,1% de mieux que Jean-François Copé aux primaires de droite.

Félicitations à Raphou ! Raphaël Glucksmann et le PS… Ils les ont leurs 5% ! POPOPO ! C’est totalement inespéré, ils ont du faire une de ces teufs ! Il est rentré bourré au milieu de la nuit, non, Léa ? Il paraît qu’il sautait à pieds joints sur le canapé « On a gagné ! On a gagné ! » Donc ça y est, c’est bon, Raphou va aller siéger trois jours par semaine à Strasbourg… On pourra enfin aller boire des coups avec Léa le mercredi soir !

Autre victoire, celle de la France Insoumise, qui fait le même score que le PS, donc enfin quelque chose qu'ils arrivent à partager, tout n'est pas perdu pour la gauche. C’est pourquoi je félicite Mélenchon, qui est donc à 43,6% près d’obetrnir une écrasante majorité. Bravo aussi à Benoît Hamon, qui a enfin atteint son objectif : finir tout seul en boudant dans son coin.

Et enfin, je n’oublie pas de saluer le score de Francis Lalanne… Puisqu’il obtient un score de 99,6%... de Français qui n'ont pas profité de cette élection pour l’encourager à arrêter sa carrière de chanteur.

Vous le voyez, il y a plein de points positifs dans ces résultats et donc des tas de raisons de se réjouir, d’être optimiste, de croire en un monde meilleur…

Et le Rassemblement national?

Le ? RN ? Oh non mais ça c’est un détail de l’histoire européenne, ça !