Le président de la République a comparé la France de 2021 au Moyen-Âge, il pense qu’arrive la Renaissance… Ce matin, deux représentants du 15ème siècle ne sont pas contents.

- Euh non, on n’est pas content ! Moi je suis Michel Triboulet, je suis délégué syndical de la CGT bouffon.

- Oui bonjour moi je suis Charline de la Louvière. Représentante du groupe « les chevalières vénères ».

- Et on trouve que l’attitude de monsieur Macron est lamentable !

- Tout à fait. C’est une attitude de bouffon !

- Non De la Louvière. Respectez le métier quand même !

- Oui pardon. Mais on veut dire qu’on ne veut pas se faire récupérer par un type qui a pris des cours d’histoire chez Stéphane Bern.

- Ouais le seigneur du bigoudi, il lui a mis des conneries dans la tête c’est sûr. Comme quoi on est une époque nulle, qu’on se lave pas ou je ne sais quoi…

- Ouais on a croisé Michel Houllebecq dans l’ascenseur, mon cheval il a une haleine plus fraîche.

- Donc doucement sur les fake news comme vous dites.

- Parce que moi je peux vous débunker à coup d’épée dans les molaires !! C’est compris ??

- Calme-toi De la Louvière ! Tout doux ! Monte pas sur tes grands chevaux non plus !

- Qu’est-ce qu’ils ont mes chevaux ! Ils te posent problème ? Respecte le métier toi aussi !

- Oui pardon pardon… C’est vrai qu’on est un peu à cran. Moi je vous le dis, j’en ai plein les grelots là…

- Moi j’en ai ras la cote de maille !

- Macron il ose comparer votre époque à la nôtre ! Quelle honte !

- Il est pas bien lui !

- Le mec compare le coronavirus à la Peste noire !

- Euh je suis désolé mais nous on n’a pas Didier Raoult, On n’a pas Francis Lalanne ! C’est quand même vachement plus cool à supporter !

- Vous croyez que chez nous il y a des débats à la con chez Hanouna avec Jean-Marie Bubon ?

- Non, nous la vaccination, ça se fait à la masse d’armes ! Y’a pas d’effets secondaires.

- De toute façon, nous, on sait qu’on peut mourir à 25 piges d’une rage de dents.

- Ouais alors votre réforme des retraites, ça nous fait bien rigoler !

- Ouais chez nous le trou de la Sécu, on t’enterre dedans direct !

- Ah c’est sûr, Dominique Seux il aurait moins de boulot chez nous !

- Dominique Seux c’est qui ?

- C’est leur poète de cour ! C’est l’ancien valet du Comte Roux de Bézieux !

- Ah oui ! Et votre troubadour Thomas Legrand il serait palefrenier du duc de Boulogne.

- Et le vrai ! Pas Booba, le guignol qui était dans le studio juste avant.

- Ouais euh ça… T’aurais osé lui dire en face ?

- C’est pas la question !

- Ouais… BON ! en tout cas, il faut arrêter les comparaisons à la con d’accord ? On n’a rien à voir avec vous.

- Votre Macron il ferait bien d’écouter les revendications des gilets jaunes au lieu de comparer ça à des jacqueries !

- Ouais Macron, FAIS RUISSELER L’ECU !!

- Non ça c’est le slogan du seigneur Darmanin !

- Non mais l’écu, je parle de l’argent.

- Ah oui pardon !

- Bref, ON EST AVEC VOUS LES GUEUX !!

- C’était peut-être pas mieux avant !

- Mais on espère pour vous que ce sera mieux après !