La liste des candidats La République en Marche pour les élections européennes a été dévoilée hier… et en position éligible, y figure le nom de notre ex-confrère: Bernard Guetta…

Mais non ? Pas Bernard Guetta ?… 27 ans qu'il a bossé ici, tout le monde le connaissait ! Même les fauteuils et les micros l'appelaient par son prénom ! Bernard Guetta, la légende, qu’on l’appelait ! Non, vous me faites marcher… ça on l’aurait tout vu venir quand même… Enfin, maintenant que vous le dites, les couvertures de « Paris-Match » avec Macron encadrées sur les murs de son bureau… Mais alors, ce fond d'écran d’ordinateur avec le visage d'Edouard Philippe ça veut dire que… Et Thomas Legrand il va me dire qu’il a rien vu ! Mais bien sûr !

Ralalala, mon Bernard dans la start-up nation… Alors qu’il sait même pas envoyer un tweet ! Comment il va faire quand il devra faire des storys sur Insta depuis le Parlement ? Bernard Guetta à La République en Marche… sa carte de presse a dû se jeter par la fenêtre, c’est terrible. Remarquez ça pourrait être pire, il aurait pu nous quitter pour aller bosser à Europe 1…

Pourtant quand il a quitté la matinale, la saison dernière, il avait dit que c’était pour « renouer avec le terrain ! » Et qu’il allait « mêler le reportage à la littérature », ah bah d’accord ! Encore un journaliste qui va bosser pour Macron. ça commence à faire beaucoup après Laurence Haïm, Bruno Roger Petit, Ruth Elkrief... Quoi elle travaille pas pour Macron Ruth Elkrief ? Au temps pour moi. Sur la liste LREM il y a aussi une Chabaud. J'ai cru que c'était Arlette, mais non c'est la navigatrice Catherine Chabaud. On a eu chaud. Un seul journaliste par élection, ça suffit !

Bernard Guetta chez Macron… On n’avait pas détecté son petit côté Laurent Delahousse… Mais Bernard, mais pourquoi tu fais ça ? T’as vu comment il traite les retraités Macron ? Je suis sûre qu’il t’a fait le coup du « Ah mon cher Bernard, vous au moins vous avez atteint une forme de sagesse… » C'est sûr que c'est une belle prise ! Il fait des heureux ! Castaner, direct, il lui a demandé le 06 de son frère, David Guetta…

Maintenant que j’y pense, Bernard disait : « J’ai toujours été un journaliste engagé » : il avait juste pas précisé que c’était à la République En Marche… Elle est dingue cette liste LREM : un journaliste, un agriculteur, une navigatrice et une énarque… on dirait un plateau d’émission politique, il manque plus que Nathalie St Cricq et Brice Teinturier…

Marie-Pierre Planchon, rassurez-moi, vous n'avez été approchée par aucun parti vous ? Que demain on n’apprenne pas que vous avez rallié Philippe Poutou ! Est-ce qu’on pourrait surveiller Pierre Haski qui a repris le poste de Guetta ? Le gars a vécu pas mal de temps en Chine… Je voudrais être sûre qu’il se retrouve pas sur les listes communistes…