L’Eglise de Scientologie a été autorisée par la justice à s’installer en Seine-Saint-Denis, dans un bâtiment de 5 étages...

Il ne manquait plus qu’eux, tiens ! On sent qu’en ce moment on a mis la laïcité en mode turbo : c'est open-bar ! Si vous avez le 06 de Raël, c'est l’occasion de faire son come-back. On peut peut-être lui louer un théâtre, ils sont vides…

Vu les problèmes qu'on a déjà avec les vraies religions, est-ce bien judicieux de commencer à donner de l'importance aux fausses ? Oui, aux Etats-Unis, l'Eglise de Scientologie est considérée comme une « religion », mais rappelons qu'aux Etats-Unis Donald Trump est considéré comme un « Président »…

Moi je m’en fous, ça m’arrange ! Enfin une croyance dont on peut se moquer sans trop se faire emmerder ! Tu peux caricaturer Tom Cruise en lui dessinant un double-menton, il ne va rien se passer. Les adeptes ils ne partent pas se radicaliser dans le Michighan. Et s’ils se radicalisent ils vont juste te pomper tout ton livret A. Ils ne vont pas gueuler parce que tu t’es moqué de leur fondateur, Ron Hubbard. Et puis en France une bande de malfaiteurs qui idolâtrent un type qui organise des escroqueries, ça existe déjà depuis 2007, ça s'appelle l'UMP.

Le principal problème pour nos autorités, c'est que les scientologues pensent qu'on descend tous d’un extraterrestre et qu'on vient du fin fond de la galaxie. Alors si on doit les reconduire à la frontière, c’est compliqué.

N’empêche, Gérald Darmanin les tient à l'oeil. Dans les supermarchés ça fait un nouveau rayon de cuisine communautaire. Il faudrait repérer leur régime alimentaire… et si je peux lui donner un conseil, je pense qu'ils avalent des salades...

Bref, l’Eglise de Scientologie va occuper un bâtiment de 5 étages à Saint-Denis…Vous imaginez la réaction de certains si ç’avait été une mosquée de 5 étages ? Heureusement, là ça passe crème… De toute façon, maintenant que Manuel Valls revient en France, j’attends qu’il nous dise si la Scientologie est compatible avec la République avant de me faire un avis…

C’est une religion qui propose de te faire « accéder au bonheur en (te) purifiant des éléments mentaux négatifs », j’avoue qu’en ce moment, c’est tentant ! D’ailleurs, le bâtiment sera équipé d’une salle de fitness et de saunas pour des "cures de purification". C'est ça qui est cool avec la scientologie, tu peux bouffer de la charcuterie, boire de l'alcool, tromper ta femme, après tu fais une petite demi-heure de sauna, une vingtaine d'abdos/fessiers et c'est bon t'es pur.

Malgré tout, la Scientologie est considérée comme une secte et elle est interdite en France. Alors comment peut-elle s'implanter ? Et bien c'est la preuve qu'il suffit d'avoir la foi… et quelques milliards en banque pour accomplir des miracles.