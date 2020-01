Hier soir, le candidat LREM à la Mairie de Paris, Benjamin Griveaux, donnait son premier grand meeting. Clémentine, l’un de ses soutiens était présente et nous raconte…

Ouais salut, j’y suis allée avec mes collègues de chez Mc Kinsey, le cabinet de conseil… On fait du consulting, on est fans de Benji ! Wow, hier soir, grosse ambiance. Il y avait une de ces DYNAMIQUES ! Vous la sentez aussi cette dynamique ? Pardon excusez-moi je m’emporte. C’est juste que dans cette campagne, il a mis du temps à démarrer, vous savez, Benjamin, c'est un diesel ! (Ah zut, on dirait que j’ai dit une connerie ? C’est « diesel » ou « dynamique » le problème ? Aidez-moi… C’est les deux ?)

Nan mais déjà il est trop beau. Par exemple, il a dit qu’il ne voulait plus que des voitures propres… et là, je l’imagine… nettoyant sa Toyota Yaris… torse nu… Griveaux, il ne laisse personne indifférent. Moi je suis fan depuis la première heure. Je l'ai toujours dit : « Benjamin, c'est le John Fitzgerald Kennedy de Saône et Loire. » Depuis Benoît Hamon on n’avait plus vu un tel charisme.

Et ils ne sont pas nombreux à vouloir transformer Paris comme Griveaux. Hidalgo et Dati elles veulent laisser la gare de Lyon à l’emplacement exact de la Gare de Lyon. Quel manque d’ambition !

Et puis franchement, à part quand t’as un train à prendre, qui va encore à la Gare de l’Est quoi ? Ya même pas de Sephora… Il faut voir plus loin, nous on a lancé une étude pour lui conseiller d'installer un mur végétalisé sur l'Arc de Triomphe.

Il a raison Benjamin. Il faut reverdir Paris. A Boulogne ils ont un bois. A Vincennes aussi. Et Paris, rien ! Il faut un Central Park parisien ! Hein ? C’est dans Paris le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne aussi ? Oh c’est une élection ou une interro de géographie ?

Il a quand même de bonnes idées Benji, non ? Si, quand on se penche sur son programme, y’a son projet de… euh... le truc là... mais oui, rhaaa ça me revient pas... De toute façon c'est plié, c’est ça ? Tout le monde le sait, c’est foutu, non ? Je le vois bien à la tête de Thomas Legrand là ! Pourtant hier soir, on était quoi ? Une bonne trentaine… avec le service d’ordre. Il fait des trucs biens Grivaux… Regardez, il est en train de rendre Villani crédible ! C’est pas donné à tout le monde !

Quand je pense que j’ai voté Ségolène Royal au premier tour en 2007, ça aurait du me servir de leçon. Eh ben non, après j’ai voté Macron y’a trois ans ! Eh ben voilà ! Dans les sondages il est déjà derrière Rachida Dati. Les seuls types qu’il peut encore battre c’est Bigard et Marcel Campion. Mais bon je me dis qu'il reste un peu de chemin avant les élections et il est peut-être encore temps pour moi de sauter du train en marche... Quelqu’un aurait le contact d'Anne Hidalgo ?