"Make the retournage de veste great again" ! Restez avec nous, Aurore Bergé… Deux individus dans ce studio prétendent qu’ils travaillent avec vous : Clem et Jean-Mat’ de l’agence de communication politique « Win-Win »…

Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice de l'Agence Win Win prodiguent leurs conseils à Aurore Bergé le 28 juin 2018 © Capture écran de la vidéo de la chronique sur France Inter

Rhalala Aurore, on la connaît depuis longtemps la môme !

C'est l’étoile montante de la politique, et c’est nous qui l’avons formatée !

« Formée »… On l’a formée…

Ouais, j’veux dire : c’est un pur produit de l’agence win-win ! C’est bien simple, on n’avait plus lancé un produit pareil depuis… Pfiou !

Depuis l'aspirateur sans sac !

Ouais, une vraie success story ! Mais attention on revenait de loin !

Ah oui parce que Aurore, c’était pas du win-win à la base !

Ouh la non ! Du lose-lose. On l’appelait Jo Wilfried Tsonga !

Impossible de passer le premier tour !

C’est vrai qu’Aurore, soyons honnête, t’as pas toujours eu le flair pour soutenir les gens qui ont la gagne.

T’as quand même soutenu Jean-François Copé.

Bon là, c’est sur, autant soutenir Thomas Legrand à un concours de catch !

Oui… Après t’as soutenu Sarkozy !

Oui un coup de bol que tu sois pas à Fleury Mérogis en ce moment !

T’as enchainé avec NKM…

T’étais attirée par la défaite quoi !

Oui, ou alors tu portais la poisse.

Oui parce qu’après, Juppé est en tête dans les sondages, tu le soutiens…

Bim ! La super pèche, dans sa tronche au bordelais !

Pas de bol ! Le chat noir, on t’appelait.

C’est là qu’elle est venue nous voir !

Nous on lui a dit direct : « Bon niveau constance politique, même une girouette est plus stable. Au point où en est, soutiens Macron ! »

Oui c’était juste après la présidentielle. Avec une étiquette En Marche, même Bozzo le clown aurait été élu !

Surtout, Bozzo le clown. Manuel Valls est député, je te rappelle.

Oui c’est vrai. Mais avec Aurore, on se disait « Attention, elle es t quand même capable de perdre ! »

Alors c’est là qu’on t’a dit « Il te faut un adversaire à ta taille. Jean-Frédéric Poisson. »

Oui là, même Bayrou il gagnait.

Non peut-être pas Bayrou…

Non pas Bayrou mais toi tu l’as défoncé le poisson ! Un carpaccio de poisson ! Sauce Teryaki !

Bien joué Aurore !!

Et là depuis, ça roule ! Avec Macron.

Porte parole du gouvernement. Il commence ses phrases, tu les termines !

Ben oui c’est lui qui les a écrites !

Oui c’est vrai mais il y a une belle harmonie.

Aujourd'hui Aurore, c’est un modèle pour tous les nouveaux députés.

T'as tout gagné dans l'histoire ! T'as quitté les Républicains pour appliquer leur programme avec Macron...

Et t’emmerdes pas, si le Front National passe, on t’aidera quand même.

On rappellera que tu ne t’es pas opposée à laisser l’Aquarius en mer !

Que tu penses comme Macron que les ONG sont les complices des passeurs.

Aucun problème, t’es compatible !!

Mais on en est pas là ! Pour l’instant, on profite du record !

Ça fait 15 mois que tu soutiens la même personne ! Chapeau !

Tiens d’ailleurs, on a emmené du champagne pour fêter ça !

Allez Make the retournage de veste great again !