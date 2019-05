Manuel Valls n’a rassemblé que 13% des voix aux municipales à Barcelone… C’est donc sans doute la dernière fois que nous accueillons avec sa robe et son éventail, sa compagne Susana en studio…

Hay que dolor ! Senor Demorand… Que dolor ! Manuel est brisé, outragé, martyrisé ! Hay Que tristesa, que desolation !… Manuel a lamentablement échoué… Nous vivons un terrible cataclysme !... Dimanche soir, il a déclaré que les résultats, c’est loin, très loin de ses attentes… et je te parle pas des miennes ! En tous cas je peux vous dire que depuis deux jours, il dort sur le canapé !

Hay ! Je ne le reconnais plus ! Lui « El Tigre » (rrrrrrh !), il s'est transformé en petit chaton dépressif ! Hay mi gatito ! Madame Clémentine vous devez me comprendre, vous, vous devez vivre exactement la même chose avec monsieur Mélenchon… Depuis dimanche, il dort aussi sur la banquette aussi ou quoi ?

Moi, Manuel, je ne sais plus comment lui remonter le moral ! J'ai tout essayé ! Même le score de Benoit Hamon aux Européennes, ça ne lui a pas décroché un sourire ! Je suis désespérée ! Manuel voulait tout refaire comme La République En Marche, mais à Barcelone… Il voulait être l’ambassadeur de la disrupciòn ! Il voulait ribouté le process dans une stratégie win-win de sa campagne, en la pitchant en be to be. Mais bon, les Espagnols, ils parlent anglais comme une vache française, alors…

Il n'arrête pas de me dire : « Jamais je ne t’abandonnerai ! » mais bon, la dernière fois qu'il a dit ça, c’était aux habitants d'Evry, alors… En tous cas moi je ne retourne pas à Evry ! Ah ça, no ! L’amour est enfant de bohème, mais il y a des frontières que l'amour ne peut pas franchir. Celles de l'Essonne sont infranchissables, en ce qui me concerne...

J'ai peur qu'il parte sans me le dire. La dernière fois il a laissé la tablette allumée, sa dernière recherche sur Google c'était « comment se lancer en politique au Bengladesh ? »… Je crois qu'il fait des choses dans mon dos !

Alors, j'essaie de l'encourager et de lui redonner espoir. Il suffit juste de viser moins haut ! Là je l'ai forcé à se présenter aux élections de la copropriété de notre appartement ! Un destino à sa portée…

Oui, je sais, vous vous moquez de lui ! On a l'impression que vous êtes tous contents de voir qu'il a perdu ! Vous êtes comme ça vous les Français, vous aimez voir un des vôtres dans la défaite. C'est pour ça qu'il y a autant de monde chaque année dans le public à Roland Garros. Bande de masochistes !

Résultat, Manuel, la seule remontada qu'il va y avoir, c'est celle qui consiste à remonter dans un avion pour la France. C'est difficile de se sentir rejeté de tous les pays d'Europe comme ça ! Manouel c'est un ancien Premier ministre, pas un réfugié.